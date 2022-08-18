越秀地產﹕全年合約銷售目標1235億元人民幣　力爭具潛質項目

內地房地產行業從去年下半年出現調整，部份民企將手上項目權益出售。被問及會否與內地資產管理公司合作，自行收購資產時，越秀地產（0123）董事長林昭遠指出，若在公司有布局的城市有合適及優質的資產亦會爭取；惟他澄清公司並無參與涉及恒大（3333）的併購活動。

公司又指出，制定的年度銷售及各項經營目標在合理範圍之內，只要控制好成本，選好佈局，未來會有繼續上升的空間，並會積極爭取有發展潛質的項目，考慮收購。

公司指出，今年合約銷售目標為1,235億元，上半年已完成39.6%。公司擁有2,146億元可售貨值，只要銷售率有58%便可以達標。

問及其市場取向，集團表示會繼續以財務穩健為前題，主張「1＋4」佈局，會在大灣區投放較多資源，相信中國政府會更加積極地支持內房各類政策和措施的發展，核心城市會提前一步回暖。

全年合約銷售目標1235億元

今年上半年業績，權益持有人應佔盈利約為17.1億元（人民幣，下同），按年下降25.8%；核心淨利潤約為人民幣21.3億元，按年上升1.4%，派中期息每股0.319港元。

期內，營業收入約為312.9億元，按年上升29.1%。累計合同銷售（連同合營公司項目的銷售）金額約為489.1億元，按年上升3.2%，在廣州實現合同銷售金額約為293.4億元，按年上升10.4%。

2022年上半年，集團「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、59.7%和1.45倍，財務健康穩健