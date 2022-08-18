第七屆「一帶一路高峰論壇」月底舉行　以攜手共創新篇章為主題

由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第七屆「一帶一路高峰論壇」將於8月31日至9月1日（星期三至四）一連兩日舉行。8月31日活動以線上線下形式揭開序幕，而9月1日活動則全部於線上進行。

本屆論壇是香港特別行政區成立25周年的慶祝活動之一，將以「攜手共創新篇章」為主題，邀請全球政商領袖參與，共同探討「一帶一路」倡議在新時代下，如何透過粵港澳大灣區及《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等多邊合作，為環球經濟注入增長動力，並為各地持續帶來更多投資及商貿機會，在後疫情時期展現香港的獨特優勢，促成不同領域的投資及商貿合作。

論壇將匯聚約80位「一帶一路」沿線及相關國家和地區的主要官員及商界翹楚，以及來自全球的投資項目擁有及營運者、投資者及服務供應商，共同探討「一帶一路」帶來的龐大商機。與會者除了可聽取嘉賓講者就倡議下各行各業發展機遇作出具啟發性的分享及獲取最新市場情報外，同時可了解不同地區和行業的投資環境和機會，發掘潛在發展項目，更可建立商貿聯繫，即時物色商業夥伴，洽談投資及合作。

開幕環節由特首李家超及貿發局主席林建岳揭幕

開幕環節將由香港貿發局主席林建岳及香港特別行政區行政長官李家超揭幕，並邀請世界貿易組織副總幹事張向晨以線上形式作主題演講。政策對話環節以「推動多邊伙伴合作」為題，由香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺主持，多位「一帶一路」沿線國家及地區的官員，將剖析在後疫情時期，區內經濟體如何加強合作，透過基建及貿易往來，重拾經濟增長步伐。

「一帶一路」建設涉及不同國家及地區，為各個專業界別帶來全新發展空間。大會聯同多個機構，包括律政司、金管局基建融資促進辦公室、保險業監管局、香港數碼港管理有限公司、中國對外承包工程商會、中國銀行（香港）、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行及鄧白氏等，配合不同行業商界人士需要，於為期兩日的論壇設立多個專題分組論壇，議題涵蓋國際爭議解決、保險服務、大灣區基建發展、數據科技發展、綠色金融、集資融資、數碼科技、環球互聯互通、跨境貿易商機、初創企業及青年發展等，全方位發揮香港優勢連接「一帶一路」及大灣區，分享在「一帶一路」前景下，企業如何把握發展機遇，在不同領域發掘全新商機。