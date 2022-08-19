恒指改革後魔咒未解　呢隻股染藍後瀉八成　內房恐成低谷被踢對象

恒指季檢今日﹙19﹚出爐，惟受累市況低迷等因素，賽前「跑馬仔」氣氛一般。自去年恒指公司落實改革，恒指成份股數目持續增加，最新由改革前的55隻，激增至73隻，但量多未必取勝！據《香港01》統計，不計今日最新一次檢討，在恒指改革後的五輪季檢中，合共納入的16隻藍籌，當中有15隻在宣布「染藍」後均見下跌，最差一隻累挫八成，僅比亞迪﹙1211﹚生還！

分析則認為，即便表現欠佳，由於新納入的成份股權重佔比較少，對指數表現影響不大。同時，儘管恒指選股未如理想，但長遠行業發展順利，恒指改革機制亦有一定意義。



恒生指數公司於2021年2月宣布改革恒指成分股的編制，目標在2022年中前將成分股數增加至80隻，最終數目固定為100隻，強調股份要有能反映香港市場的代表性。

染藍魔咒難逃 改革後「15跌1升」

自2021年5月起，指數檢討開始實施，一年過去﹙截至今年5月中的一次季檢﹚，恒指公司已經先後納入16隻股份。

根據《香港01》統計，納入後的藍籌新貴，迄今表現「15跌1升」，不計除淨等因素，跌幅介乎2.7%至80.7%。其中，以碧桂園服務（6098）表現最差，累瀉逾八成。「生還者」只有比亞迪（1211），期內錄得逾七成升幅。

在前後公布五輪季檢，同期恒指迄今跌幅分別為30.55%、20.47%、21.1%、18.76%、4.6%，當中8家「染藍」股份表現跑輸同期恒指。

根據《香港01》統計，納入後的藍籌新貴，迄今表現「15跌1升」，不計除淨等因素，跌幅介乎2.7%至80.7%。（01製圖）

選股在於代表性 非前景好壞

事實上，市場早有「股一藍、價便殘」之說，憧憬染藍，資金追入，惟染藍後，股價便愈見疲弱，從而拖累指數表現。《香港01》亦曾經訪問恒指公司代表，其回應指僅屬部分成份股的現象，恒指公司無法預計個別股份的表現發展。

恒指公司過去接受《香港01》訪問稱，在選定「染藍」股份前有數項主要考慮，首先要視乎指數能否代表市場和反映大市，亦即是該公司在所屬界別於恒指所佔的比重，其後也會把其市值、成交及財務表現等因素納入考量，而並非預測公司前景好壞來決定其納入門檻。相反，若公司表現持續疲弱，市值、財務表現欠佳等出現負面情況，便有機會被剔除。

以碧桂園服務為例，在未獲納入成為恒指成分股時，市值超過2,500億元。可是，該股「染藍」後，隨著內房行業板塊出現重大調整，碧服至今大幅累跌八成，市值一度不足500億元，幾乎成為最低市值的藍籌股。以恒指公司的選股原則，倘恒指公司認為碧桂園服務財務表現欠佳，正值低位下剔出藍籌，或再呈現「高進低出」的情況。

新貴權重低 未必為恒指帶來太大負累

對於眾多公司「染藍」均無運行，香港股票分析師協會副主席郭思治則認為，在恒指改革後，16隻「染藍」股份當中絕大部分均錄跌幅，主要仍是受大市影響，加上大環境不同往日，公司業務欠佳，即使被納入恒指，利好消息也不是絕對性，「個市跌，（公司）都係跟住跌。」

儘管藍籌新貴跌多升少，甚至跑輸大市，但郭思治認為，未必對恒指帶來太大負累。他解釋，基於恒指機制，新納入的成份股的權重佔比較少，故對指數表現影響不大，屬「濕濕碎」，例如今年5月的季檢宣布納入的四家公司—東方海外（0361）、中升（0881）、中芯國際（0981）、中國宏橋（1378），當時四家股份「染藍」的權重合共僅1.31%。

郭思治稱，即使恒指不斷換新血，納入新貴同時剔除股份，只要行業發展順利，其改革機制亦有存在意義。

今年5月的季檢宣布納入的四家公司—東方海外（0361）、中升（0881）、中芯國際（0981）、中國宏橋（1378），「染藍」的權重合共僅1.31%。﹙資料圖片﹚

郭思治：內房股日後被「踢走」機會大

恒指最新一輪季檢結果於今天（19日）出爐，將中國神華（1088）、周大福（1929）、翰森製藥（3692）、百度（9888）納入恒指，未有藍籌被剔出。經過今次變動後，恒指成份股將由69隻增至73隻。

雖然最新一輪季檢並未有剔出內房股，但早在上月11日，恒指公司從恒生綜合指數中剔除8家內房股，包括佳兆業集團（1638）、中國恒大（3333）、中國奧園（3883）等。

市場猜測，內房表現持續衰落，在往後恒指季檢中，內房或再「高進低出」，恐進入「死亡螺旋」。郭思治亦認為，內房股被「踢走」的機會頗大，始終企業背負龐大債務，容易被剔除，認為是指數公司無辦法之下，為勢所迫之舉。