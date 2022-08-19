永明金融新儲蓄計劃　首年年度化保費15%保費回贈吸客

香港永明金融早前將環境、社會及管治（ESG）理念融匯投資策略，該公司最宣布繼推出主打ESG概念的儲蓄產品後，再加推「富越儲蓄計劃（18年繳）」，由即日起至2022年9月30日，成功投保富越儲蓄計劃（18年繳），而該保單亦於2022年10月31日或之前繕發，可享首年年度化保費15%保費回贈。

永明金融補充，如符合上述要求，並於2022年9月30日或之前，以同一名保單主權人身份投保永明港卓越醫療保、永明港無憂醫療保或永明港稱心醫療保，而該保單亦於2022年11月30日或之前繕發，投保人的富越儲蓄計劃（18 年繳）可享首年年度化保費額外3%保費回贈，即是總共首年年度化保費18%保費回贈。上述優惠須受有關條款及細則約束。

另外，永明金融稱，為慶祝130年誌慶，特別以「幸福」為主題，在港九多個地點，包括港鐵站、巴士站、電車站（如金鐘太古廣場）、巴士車身、戶外大型廣告牌（如紅磡過海隧道紅磡入口）及戶外電視（如銅鑼灣崇光百貨）等，設置廣告。由即日起至9月6日，市民只需用手機拍攝有關廣告，並於香港永明金融的Facebook專頁上傳相片及完成指定步驟，即有機會獲取50元法式甜點電子禮券，名額共260名（活動為期26天，每天送出名額10名）。