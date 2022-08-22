內房股盈警潮　7企齊齊預告中期利潤急挫或轉蝕　禹洲少賺99%

內房爆盈警潮，繼碧桂園﹙2007﹚、建業地產（0832）及正榮地產﹙6158﹚早前預告今上半年盈利走樣後，自上五﹙19日﹚收市後至今日﹙22日﹚開市前，已有7間主要內房「齊齊」盈警，包括龍光﹙3380﹚、雅居樂(3383)、禹洲集團(1628)、旭輝控股(0884)、 新城發展(1030)、時代中國(1233)及遠洋集團(3377)。

上述盈警股今早開市表現不一，遠洋、時代中國分別跌1.65%、2.25%，而新城、禹洲、雅居樂則無升跌，旭輝更高開近1%，而龍光正停牌。

內房爆警焦，起碼10間預告上半年表現「走樣」。（區嘉俊攝）

龍光集團料中期轉蝕逾5億人幣

龍光集團﹙3380)預期，截至今年6月底止上半年，將錄得淨虧損介乎約5億元(人民幣‧下同)至8億元之間；去年同期股東應佔盈利61.82億元。

集團指出，預期虧損主要由於受新冠病毒疫情影響工程進度，年內結轉體量下跌，確認收入減少；房地產行業持續低迷，銷售同比下滑；及部分低毛利項目結轉導致結轉毛利率下降。

雅居樂料上半年盈利最多挫56%

雅居樂(3383)預料，截至今年6月底止，6個月股東應佔溢利約23億至26億元(人民幣．下同)；集團去年同期盈利約53億元，換言之利潤最多挫56%。

集團指出，溢利下滑，主要因為房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持續，削弱買家信心已致物業銷售放緩，交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，毛利率較去年同期有所下跌；以權益法入賬之合營企業所佔份額錄得虧損；出售附屬公司所獲得的收益有所減少；外滙波動造成預期淨滙兌損失；按謹慎原則對物業項目及應收賬款計提減值的增加。

雅居樂料上半年盈利最多挫56%。﹙資料圖片﹚

禹洲集團料半年盈利最多挫逾99%

禹洲集團(1628)預料，截至今年6月底止，6個月股東應佔溢利淨額約5,500萬至6,500萬元(人民幣．下同)；2021年同期股東應佔溢利淨額約8.57億元，換言之利潤最多挫99.4%。

該集團表示，盈利減少，主要因為受新型冠狀病毒肺炎疫情反覆爆發、房地產市場嚴重放緩，以及金融機構的緊縮政策的多重影響，導致在期內納入結算的項目毛利受壓；受市場環境影響，該公司部分房地產項目存在減值跡象，基於謹慎性原則計提的存貨減值撥備增加和投資物業公允值收益的減少；受人民幣兌美元的持續貶值，導致境外美元票據產生了較大的滙兌損失。

至於總收入，上半年則錄得約人民幣123.93億元，按年表現持平。

旭輝料上半年盈利最多挫72%

內房「資優生」旭輝控股(0884)盈警，預期截至6月底止中期淨利潤介乎約15億元(人民幣‧下同)至22億元，股東應佔核心淨利潤介乎15億元至20億元。集團去年年同期淨利潤53.63億元，股東應佔核心淨利潤33.46億元，換言之淨利潤最多挫72%。

旭輝解釋，預期盈利減少，主要因為期內中國內地房地產行業整體經營情況不佳，以及為應對新冠疫情而採取的封控措施影響，包括房屋交付下跌，令銷售物業已確認收入和溢利減少；基於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；以及人民幣兌美元貶值引致滙兌虧損。

旭輝料上半年盈利最多挫72%。﹙資料圖片﹚

新城發展料中期盈利最多挫41%

新城發展(1030)預料上半年公司權益持有人應佔溢利約17億至18億元(人民幣．下同)；去年同期公司權益持有人應佔溢利約29.15億元，換言之，集團利潤最多挫41%。

該公司指出，半年盈利下降，主要由於受房地產市場持續低迷及新冠疫情持續影響，該集團錄得銷售收入下降；外滙波動造成淨滙兌損失所致。

時代中國料中期盈利挫逾98%

時代中國(1233)預料，截至今年6月底止半年，公司擁有人應佔淨利潤約1,000萬至3,000萬元(人民幣．下同)，按年下降約98%至99%；去年同期淨利潤16.29億元。

公司指出，上半年淨利潤下降，主要因為中國房地產行業市道疲弱，導致期內結轉的項目毛利率下降；新型冠狀病毒疫情導致施工進度減緩，以致交付物業面積、結轉物業收入及城市更新業務收入下降；滙率變動影響造成的損失。

遠洋集團料中期利潤挫94%

遠洋集團(3377)盈警，預期截至6月底止中期轉蝕介乎約10億元(人民幣‧下同)至12億元。2021年度同期股東應佔溢利10.1億元。集團指，預期盈轉虧，主要由於人民幣貶值造成滙兌虧損；分佔合營企業溢利下跌；以及中國的整體房地產市場低迷及新冠疫情持續，導致毛利率下跌。

該公司周一﹙22日﹚開市前再公布於截至6月底止中期的未經審核財務資料，營業額234.12億元(人民幣．下同)，溢利1.08億元，2021年同期分別205.13億及19.26億元。換言之，利潤大挫943.%。

公司補充，上半年其他全面虧損9.88億元，全面虧損總額8.8億元。