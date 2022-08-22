希慎中期經常性基本溢利跌0.7%　利蘊蓮：本港需續放寬旅遊限制

希慎興業（0014）公布中期業績，經常性基本溢利跌0.7%至11.69億元。基本溢利升4.9%至12.35億元，主要由於期內就收購附屬公司的結算而產生的6600萬元一次性匯兌收益。每股基本盈利7仙，不過集團中期股息維持每股27仙。

期內，溢利按年大跌逾86%至7100萬元，去年同期為5.17億元，主要來自反映市場狀況的投資物業公平值的1%非現金性質變動。營業額跌3.1%，至17.77億元。寫字樓業務繼續受壓，部份原因為中國內地和香港之間的邊境關閉。隨著經濟基本因素及市場情緒改善，商舖業務開始恢復。住宅租賃業務錄得下跌，主要因為來港外籍人士的需求有限。

寫字樓及商舖業務組合出租率分別為 91%及 98%。希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。

主席利蘊蓮表示，香港的 COVID-19 確診個案又再緩慢攀升。政府仍然只是有 限度放寬防疫措施，包括對正常旅遊的規限。縱觀全球，在利率及通脹雙雙趨升、供應鏈問題持續、地緣政治緊張局勢不斷的情況下，經濟前景仍未明朗。

業績展望中她提到，雖然香港政府為紓緩外貿行業的困境，有可能逐步取消跨境出入限制，但展望未來數月，全球經濟困境料會繼續帶來不明朗局面。本港需要繼續放寬與外地的旅遊及貿易的限制，以維持香港作為國際重要金融及貿易中心的地位。內部方面，本地消費情況亦將取決於疫情發展以及防疫措施會否進一步調整。