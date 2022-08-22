希慎利蘊蓮︰冀港府持續放寬防疫措施　以維持國金地位

希慎興業﹙0014﹚今年上半年基本溢利12.35億元，按年增4.93%，期內營業額17.77億元按年則跌3.11%。

冀放寬防疫措施步伐不要放慢

希慎興業執行主席利蘊蓮表示，環球經濟強勁反彈，料香港情況也會逐步改善。她指出，旗下商場零售數字第二季較第一季上升25%，增長按年則表現持平，原因是2021年上半年反彈強勁。

利蘊蓮指出，見到特區政府慢慢放寬防疫措施，希望步伐不要放慢，「全世界都在放寬﹙防疫措施﹚，復蘇都好強勁，希望可以進一步放鬆，香港要維持國金、貿易地位，以至旅遊熱點，防疫措施需要放寬，香港已經做得好好，但有空間再做好啲。」

希慎興業早前夥華懋合組財團以197.8億元奪得的銅鑼灣加路連山道商業地。利蘊蓮指出，項目８月開工，料2026年底完成，建築面積達110萬平方呎，為利園區增加30%面積，而園區翻新後，將會引入更多高檔店舖。

利蘊蓮指出，見到特區政府慢慢放寬防疫措施，希望步伐不要放慢。（資料圖片）

消費券出台 現「計劃性消費」

集團首席營運總監呂幹威稱，旗下推廣活動反應不錯，銷售數字逐步穩定提升，他指，消費券出台，未必會有報復性消費，反而是計劃性消費。

呂幹威又稱，7月、8月市況反彈後人流可保持到，如果防疫措施放寬，對下半年的市道感樂觀。現在租金與去年租金比較平穩，不少租約有輕微租金增加。

談及寫字樓發展，呂幹威透露，今年上半年已有25個新租客落戶利園區，區內寫字樓料對新經濟、財富管理、醫療等的租客，以至共享空間運營者十分有吸引力。

希慎興業首席財務總監賀樹人補充，集團未用信貸額度達達96億元，有相當充足的靈活度支持，而整體債務組合中，可持續融資接近一半。