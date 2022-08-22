三大電訊股7月數據出爐　中移動5G客戶數領先

中移動（0941）、中聯通（0762）、中電信（0728）發佈2022年7月客户數據，中移動5G套餐淨增用戶數目位居榜首。

中移動表示，7月移動業務客户總數達約9.71億户，本月淨增128.3萬户，本年累計淨增1,424.1萬户；5G套餐客户數達約5.24億户，按月淨增1,276.9萬戶。有線寬帶業務方面，客户總數為2.58億，7月淨增客户數為219.8萬，2022年累計淨增客户數為1,814.9萬。

中電信公布，7月移動用戶數超過3.86億戶，按月淨增加188萬戶，首7個月累計淨增1,367萬戶；當中5G套餐用戶數約2.37億戶，當月淨增568萬戶，首7個月累計淨增4,953萬戶。有線寬帶用戶數達1.76億戶，按月淨增70萬戶；固定電話用戶約1.06億戶，單月淨減22萬戶。

中聯通指出，今年7月份「大聯接」用戶累計到達數約8.14億戶，按月增加911.9萬戶；其中5G套餐用戶累計到達數1.9億戶，按月增503.8萬戶，增速較6月份的521.1萬戶有所放慢。7月聯網終端連接累計到達數近3.43億戶，按月增787.4萬戶。至於5G行業虛擬專網服務客戶數為2,216個，按月增202個。