豐澤區文慧：全年線上業務可保持雙位數增長　加強O+O冀增防守力

今年上半年全港零售業銷貨價值按年下跌2.6%，當中電器幾其他未分類耐用消費品跌1.3%。豐澤董事總經理區文慧表示，期內豐澤業務表現跑贏大市，新冠疫情帶動電腦等產品銷售，線上業務銷售增幅達80%。縱使下半年疫情仍有不明朗，但全年線上業務仍有望保持雙位數字增幅，而線下則會繼續加強O+O線上線下無縫購物體驗，提升防守能力。

她指出，下半年消費券金額會發放少於上半年，加上沒有了4月疫情緩和後的消費力釋放因素，預計銷售增幅有機會不如上半年，但目前銷售仍有穩定可持續增長。

區文慧預期，銷售可保持穩定增長。（蘇煒然攝）

O+O平台人均銷售較突出

目前豐澤O+O平台人均銷售，較非O+O高3倍，交易頻率高2.5倍。該無縫平台會員數目佔總會員數目比率達雙位數字。

開店計劃方面，目前豐澤港澳地區有共70家實體店鋪，覆蓋旺區包括遊客區及住宅區，未來若能找到有增長潛力的地點，不排除會再新增店鋪。

疫情以來，遊客區的客流量有雙位數字下跌，但租金成本下跌幅度則較小，未來期望能在租金方面協商到比較有利的水平。租金外其他成本方面，包括物流及原材料均面臨上升壓力，會透過提升生產效率、環保節能及減低損耗率等方式控制成本，並繼續保持包括自有品牌的價格優勢，同時不定期推出優惠活動。

豐澤牌屬於豐澤自有品牌，價格較同類產品便宜約20%，目前有包括雪櫃、洗衣機、抽濕機及廚房電器等逾30款產品。區文慧表示，未來會提升豐澤牌產品的智能度，首先將會推智能冷氣機，能夠有感溫及調節溫度等功能。現時該品牌的個別產品銷售佔比達雙位數字，部分產品為屬於公司暢銷榜首之一。

區文慧指出豐澤計劃進一步提升網上平台客戶體驗，包括簡化付款流程。（蘇煒然攝）

銷售貨品種類達2.6萬款

線上業務目前有2.6萬種產品，超過1,500個品牌，相較3年前僅有逾8000種產品有所大幅增長。受到疫情影響，客戶需要在家工作，豐澤增加電腦產品及鏡頭等配件的種類，又引入200多款空氣清新機，同時增加幾百種跑步機及啞鈴等室內運動器材，還有按摩產品等。另外，在家煮食需求也上升，煮食產品方面目前有日本製造的相關產品，包括鍋子等。

區文慧表示，計劃進一步提升網上平台客戶體驗，簡化付款流程，提升銷售速度，並提升客服數碼化、送貨時間選擇及貨品追蹤透明度等。

近期有推出Chat & Buy服務，客戶可透過WhatsApp 和前線不同部門及地區分店服務員查詢及選購產品。目前線上70%的貨品屬於現貨，下單後第二天即可以送貨。另外逾4,000種產品，下午5點前下單，即日即可以在分店取貨。