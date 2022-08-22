譚仔設獎學金 　獲獎姐姐子女訴心聲 怕醜女實習過後變大膽

行行山狀元，餐飲界如「譚仔姐姐」，也賺取不少「光環」。早年一篇「譚仔呀姐人工都$15,000」的文章在網絡上瘋傳，外界普遍認為譚仔人工不俗，原來譚仔除了人工，還有一連串的福利吸引「人靚心善」的姐姐留低！



她們的子女有機會獲得集團派發的獎學金，同時獲安排至不同的譚仔餐廳實習，辛苦工作過後，更知為人父母堪艱難！其中兩名「譚仔姐姐」及其女兒接受訪問，大談得獎感受，以至實習帶來的體驗。



譚仔雲南米線及譚仔三哥的母企譚仔國際（2217）早前推出「譚仔美善基金」，當中譚仔國際員工子女教育支援計劃為該基金的首要任務，本年度向35名員工子女頒發合計約120萬元獎學金，支持他們完成本地大學的學位課程。

譚仔國際員工子女教育支援計劃為集團工作滿3年或以上員工的子女提供獎學金，最高可獲該年大學學費八成的資助金額，上限為5萬元，可每年重覆申請，以協助其完成本地大學學士學位課程，同時安排獲得資助的員工子女到旗下餐廳實習72小時，除了得到人工，還可藉此親身體驗父母的工作環境及辛勞，並獲取社會經驗。

該計劃於2015年由譚仔雲南米線設立，今年推廣至集團旗下所有香港業務的員工，即譚仔三哥米線、中央工場及後勤辦公室的員工都可申請，每年的獎學金總額上限亦由過往的100萬元增加至300萬元，名額60個，至今已累計向134名員工子女頒發400萬元獎學金。

譚仔國際員工子女教育支援計劃本年度向35名員工子女頒發合計約120萬元獎學金。（資料圖片）

受譚仔姐姐鼓勵 璇姐女兒「變得大膽」

子女前途無憂，姐姐自然做得放心，在譚仔三哥工作四年半的伍琰璇（璇姐）的女兒陸曉琳（Rachel）亦獲得是次譚仔國際員工子女教育支援計劃的資助，璇姐談及入職經歷，指自己是土生土長的香港人，曾任職超市售貨員，成為媽媽後放棄了當時工作，多年後決心重返職場，並加入了譚仔三哥由樓面做起，最初她擔心譚仔姐姐多為新移民、難以融入，經過長年累月的相處後，發現新移民除了說話用詞不同，其他與港人無異。

璇姐最終「收穫」了一班好姐妹，職位亦由樓面升到店長，她指，餐飲業最緊要「捱落去」就會有回報，而譚仔三哥人工高、福利好亦讓她堅持下去，「逢年過節可以提早放工，又有勤工獎、醫保，中秋節仲有臘味日！明年升讀大學的小女兒亦會申請集團獎學金」。

伍琰璇（璇姐）（圖右）的女兒陸曉琳（Rachel）（圖左），獲得是次譚仔國際員工子女教育支援計劃的資助。

璇姐的女兒Rachel亦受益匪淺，就讀理工大學國際航運及物流專業的她，從未接觸過餐飲行業，在是次計劃中獲得到譚仔旗下餐廳實習72小時，「主要負責落單，本身講嘢怕醜，係譚仔姐姐既鼓勵下，變得大膽」。

被問及媽媽從事餐飲服務行業，是否擔心被人得知會「睇唔起」，Rachel對此毫不避諱，認為「好多香港人都係咁」，更佩服媽媽可以由零開始做起，日後會好好孝順媽媽。

「譚仔姐姐」女兒陸曉琳（Rachel）在是次計劃中獲得到譚仔旗下餐廳實習72小時。（圖片來源：譚仔國際）

工商管理系學生實習72小時 「人乜都要試下」

另一位姐姐女兒亦獲益良多。在譚仔雲南米線工作的李秀青（青姐），其女兒鍾穎欣就讀恒生大學工商管理系，她亦獲得了集團的獎學金，並在譚仔旗下餐廳實習72小時，認為「人乜都要試下」，儘管餐飲業艱辛，亦要用不同的語言與客人溝通，但獲得客人稱讚時倍感窩心。

在餐飲行業越戰越勇的她，詢問媽媽意見，能否讓她在餐廳工作全日，「媽咪話唔好，﹙因為﹚由朝早11點踩到夜晚10點會好攰，但偏偏講呢句說話的媽媽就要做足全日！」鍾穎欣希望未來成為讓媽媽驕傲的人。

劉達民表示，未來會繼續注資譚仔美善基金。（廖雁雄攝）

CEO：續注資美善基金 相信股東會支持

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，集團於2021年成立譚仔美善基金，致力促進可持續發展，推動不同的重點計劃和慈善活動，其中包括食品安全、員工提升等，例如最近採用可持續發展的魚類、使用可降解的外賣盒、停用塑膠飲管等。

劉達民續稱，未來會繼續注資譚仔美善基金，其後將實行氣候評估及更換燈泡為LED燈泡等項目，短期內亦會推出員工進修支援計劃，目標成為餐飲行業的領導者及促進行業可持續發展。

被問及投入資金予基金會，是否擔心引起股東不滿，劉達民認為，引入ESG（環境、社會和企業管治）是一個長期的投資及發展，相信會帶來正面的影響，股東亦會支持，並強調集團理財能力佳。