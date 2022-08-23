數字資產系列DAS舉行8場免費研討會　教育大眾相關領域及應用

由6個數字資產領域的領先專業組織共同舉辦數字資產系列（DAS）研討會，從今年8月至11月舉辦為期4個月、共8場的免費教育研討會。研究會獲香港投資推廣署、數碼港、香港科技園，以及3間大學的數字資產研究單位的支持。

討會主題包括數字資產投資策略與資產管理、資產通證和證券型代幣、Web3.0、元宇宙和NFT帶給年輕人的機會、監管框架與合規、穩定幣和CBDC（中央銀行數字貨幣）、企業管治和社會影響、去中心化金融（DeFi）和加密貨幣、大灣區的市場機會。

DAS數字資產系列研討會及TADS大獎組委會主席、高爾街集團（Coinstreet）創始人及行政總裁李尚信稱，DAS的目標是通過涵蓋數字資產領域的12個關鍵主題，讓公眾更了解快速增長的數字資產市場環境並促進數字資產的大規模採用。

其中，研討會第一節關於數字資產的投資策略和資產管理，將於今年8月30日於中環中心地下舉行，由註冊財務策劃師協會會長黃敏碩擔任專題討論主持人。嘉賓包括BC科技集團（0863）執行董事刁家駿、元睿資本創始合夥人黄兆瑜、安投管理合伙人及SEBA Bank董事會成員鄭其森，以及意博資本亞洲資產管理及投資總監陳裕楷。