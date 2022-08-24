中國海外上半年少賺近兩成　中期息派40港仙　對下半年謹慎樂觀

中國海外（0688）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年股東應佔溢利為167.4億元（人民幣．下同），按年下跌19.4%；每股盈利1.53元，中期息每股派40港仙，較去年同45仙少派11.1%。



期內，集團系列公司合約物業銷售額為1,385億元，按年跌33.2%，對應銷售樓面面積為626萬平方米。集團上半年收入為1,037.9億元，按年少3.8%。扣除稅後投資物業公允價值變動收益後，股東應佔溢利為149.6 億元，連同扣除匯兌淨損益後，經調整純利為173.5億元。

公司在業績報告指，集團系列公司在港銷售創歷史新高。上半年，集團系列公司在香港市場的銷售額達130億港元。中海外稱，今年是香港回歸祖國 25 周年，集團對香港更加美好的明天充滿信心，將繼續加大在港投資。

顏建國：對下半年築底回升謹慎樂觀

主席顏建國稱，儘管上半年國內房地產市場持續低迷，但自年初以來，政策層面暖風不斷，房地產融資環境顯著改善，各城市堅持「房住不炒」，紛紛優化房地產調控政策，促進房地產市場健康發展與良性循環。下半年，集團對房地產市場築底回升謹慎樂觀，將努力抓住市場機遇，創造更好的經營業績。

顏建國又形容行業競爭是一場沒有終點的長跑競賽。一大批企業已經退出賽場，仍然在前進的企業分散成幾個梯隊，「一批企業在咬牙堅持，一批企業在第一梯隊領跑」。他自言，中國海外身處第一梯隊，糧草充足並擁有 43 年的長跑經驗，目標是奪取勝利。