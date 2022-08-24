嘉華半年純利升39.3%　核心盈利升1.2倍至10.63億　派中期息7仙

嘉華國際（0173）公布，半年純利10.81億元，按年升39.3%；核心盈利上升1.2倍至10.63億元，派中期息7仙。

期內，營業額53.92億元，按年升逾倍，已簽約之應佔銷售為124億元，主要來自香港柏瓏及凱柏峰；上海嘉盈峰、招商云璽南京嘉宏峰及嘉璟峰；已簽約但未確認之應佔銷售為155億元。

集團指，香港爆發第五波2019冠狀病毒病，及其後實施的嚴格入境防疫限制，繼續令國際旅客對香港卻步，各個行業大受影響，特別是零售、酒店及飲食等。香港經濟整體受到嚴重打擊，惟近期失業率漸趨穩定，反映香港具有一定韌力。受社交距離限制措施和負面情緒升溫的影響，本期內一手及二手物業市場成交量按年分別下跌41%及37%，惟二手市場平均成交價只錄得輕微回落。儘管如此，本集團於期內成功推售兩個港鐵站的發展項目，即柏瓏及凱柏峰，並將繼續加推更多單位，以滿足買家需求。

在疫情持續、高財務槓桿房地產開發商債務危機及其連鎖影響等因素下，中國內地房地產市場氣氛繼續蒙上陰霾，期內，全國住房銷售額按年下跌32%，反映中國住房銷情受阻。儘管內地維持新型冠狀病毒病清零政策，但上海於六月已開始解除嚴格防控措施，本集團亦抓緊時機，推售浦東住宅項目嘉盈峰，推出之單位均已全部售出。集團亦於二零二二年六月底推售南京大型綜合發展項目住宅部份嘉璟峰，市場反應熱烈，我們也將在取得相關預售證後繼續加推更多單位，以滿足買家需求。

集團參與多項土地拍賣或競投，亦透過不同途徑，積極物色新的投資機會。