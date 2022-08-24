TVB中期虧損收窄21%至2.24億元　不派息　料下半年廣告收入增2成

電視廣播（TVB，0511）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損為2.24億元，按年收窄21.1%，不派息。公司預期，下半年廣告收入按年增長超過20%。

公司指出，期內收入由12.48億元，增長5.72億元或46%至18.2億元。主要由去年8月底收購的士多集團所貢獻的新電子商貿收入所帶動，並受惠於旗艦香港電視廣播業務持續恢復及中國內地業務持續增長。

毛利為5.52億元，按年增加77%。

上半年LBITDA收窄49%

公司又指出，期內除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為7,200萬元，按年收窄49%。由於本港廣告收入繼上一波疫情後有所回升，因此5月及6月錄得稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）。

公司表示，香港電視廣播業務收入仍由5.44億元增加10%至5.96億元，佔收入的33%。該增長主要受惠於廣告收入增加，有關收入於2月至4月期間表現疲弱，但隨著政府放寬防疫措施，廣告收入於5月及6月錄得強勁反彈。此反彈亦有助公司於5月及6月錄得正EBITDA。

公司指出，於去年收購士多集團後，電子商貿業務於期內收入由1,700萬元激增超過27倍至4.61億元，貢獻本集團25%之收入。在新一波新冠疫情下，消費者留家抗疫促使他們增加網上購物。在電視節目及廣告時段宣傳電子商貿平台產品，因此帶來強勁銷售表現。鄰住買平台以快閃銷售模式營運，廣受觀眾歡迎，他們蜂擁而至購買在電視節目中看到的口罩、個人衛生用品和食品等日常必需品。

內地業務收入增至42%

中國內地業務為另一個主要增長動力，佔公司收入的22%。期內，在聯合製作收入及數碼收入增長的帶動下，收入由2.84億元攀升42%至4.03億元，當中直接面向消費者的視頻串流業務於期內貢獻收入9,500萬元。

myTV SUPER串流業務廣告收入改善19%至3,100萬元，但因若干體育組合服務到期，導致訂購收入下滑15%至1.33億元。因此，分部收入下跌11%至1.69億元，但由於體育內容成本下降，EBITDA增加至2,600萬元。每月活躍用戶人數則維持在180萬名。