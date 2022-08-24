TVB：《聲夢傳奇》製作費數以千萬計　內容製作投資「唔會手軟」

電視廣播（TVB、0511）上半年虧損收窄至2.24億元。主席許濤於記者會上表示，業績已「非常接近扭虧的臨界點」，與2021年初推行的改革有成效有關。他指本港電視廣告收入於5、6月錄得反彈，令EBITDA回復正數，估計下半年將會繼續轉正，但全年計則要視乎業務發展。

不過他指出，未來TVB以本港電視廣告作主要收入來源的依賴會越來越細，電商及內地的業務收入增長強勁，未來作為提升收入及利潤的動力會加大，惟不會就電視廣告、電商及內地業務劃定收入佔比。

至於面對市場競爭，許濤認為收視反映公司處領先地位，會繼續投放資源於內容製作，「呢方面唔會手軟」，如《聲夢傳奇》製作費數以千萬計，部分與內地合作的劇集投資亦過億，TVB最大競爭力仍是提供內容及長青節目的IP製作，只有好內容，才可以推動方方面面發展，「需要花的話會花，唔會因為要賺錢就唔花。」

許濤指業績已「非常接近扭虧的臨界點」。（記者會圖片）

冀下半年廣告收入增長兩成

商務營運總經理蕭世和補充，5、6月廣告收入回升，上半年呈「V型」反彈，6月份翡翠台廣告時段亦全數賣出，7、8 月情況持續，對公司而言是好現象，部分久未落廣告的客戶亦回歸；個別節目如《東張西望》，就算有客戶落廣告，亦未必爭取到時段，《開心無敵獎門人》的播出亦帶動周日的廣告，因此為下半年訂下廣告收入增長兩成的目標。

蕭世和又指，早前已將J2台重新定位為年青人電視台，9月會將85台定位為體育資訊台，產品可涵蓋不同頻道，即使競爭對手加大投入，認為只要做好自己，吸引更多人睇電視，對行業及從業員是好事。

至於無綫總經理曾志偉確診新冠肺炎，許濤指對方病情輕微，雖然缺席早前《開心無敵獎門人》錄影，但有以視像形式現身，預料康復後會回到工作。

TVB去年收購士多集團後，電子商貿業務於期內收入由1,700萬元激增超過27倍至4.61億元，貢獻集團25%之收入。 電商業務群總裁岑廸贊指，下半年會推出跨境電商業務，預期兩個月內啟動，不會以「燒錢」方式發展，將邀請有實力的品牌發展，助品牌解決人流、物流、資金流，大部分工作已準備就緒。

未有集資考慮 派息非重振股價因素

許濤指，隨電商業務增大，成本效益變得顯著，有信心逐步取得正向回報，所以未有集資考慮。對於股價屢創新低，他指股價受到多因素及多圍度影響，派息與否並不是重振股價的因素，更著重考慮資金運用，包括是否投放更多到現有業務，管理層會定期檢視，以符合股東利益。