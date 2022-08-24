招商局擬入主優品360　或購入49%股權　市場人士估算作價約30倍PE

優品360（2360）最終控股股東林子峰及許毅芬擬出售4.9億公司股份，佔公司已發行股份49%。

公司指出林子峰與許毅芬今日（24日）與潛在買方招商局海通貿易，訂立諒解買賣備忘錄。公司指出文易須待訂約方進一步協商，並簽署決定性買賣協議。根據諒解備忘錄，各訂約方不得自諒解備忘錄日期起6個內，與任何第三方進行與可能交易不一致，或會阻止可能交易的安排或交易。若9個月內仍未就可能交易簽訂決定性買賣協議，諒解備忘錄將會自動終止。

公司指出為一家涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合性貿易公司，於中國10個城市設有附屬公司及有7間海外分公司，其為招商局集團之全資附屬公司，而招商局集團為一家由中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會直接控制的全資國有企業。

據了解，引進招商海通成最大股東後，優品360可憑藉其大灣區深厚根基，以便在大灣區以至全國佈局發展，加快步伐拓展當地業務。是次招商海通僅收購優品360的49%股份，未達至成為其子公司，意味優品360現有管理班底將保留一定話語權，並會維持現有經營方針。

據市場人士分析估算，作價約為30倍市盈率，惟最終交易作價需待雙方洽商落實。