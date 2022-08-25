招商海通或成新主　優品360股價飆31%　專家：交易未落實不宜追

本地零售商優品360（2360）擬引入國資招商海通為大股東，「染紅」後急彈，收市報2.66元，升31.68%。市場人士估算是次交易作價或達30倍市盈率，國資出手非凡，專家認為，可以看出招商海通願意押注優品360前景，但交易尚未落實，投資者不宜高追。



優品360的控股股東林子峰及許毅芬擬向招商局出售4.9億公司股份，佔公司已發行股份49%。倘交易落實，招商局將成為優品360單一大股東，林子峰和許毅芬持股則降至26%。

優品360在2019年社會運動期間被外界界定為「福建幫」，店鋪受到不同程度破壞，翌年林子峰和許毅芬於2月14日情人節當日「拆夥」，二人由經私人公司朗逸（Long Ease）共同持有優品360的75%權益，轉為雙方各持朗逸的五成股權，即集團37.5%股權。

昨日（24日）林子峰與許毅芬與潛在買方招商局海通貿易，訂立諒解買賣備忘錄。公司指出交易須待訂約方進一步協商，並簽署決定性買賣協議。

據市場人士分析估算，作價約為30倍市盈率（PE），惟最終交易作價需待雙方洽商落實。以優品360去年度每股盈利0.11元計，上述估值相當於每股出價達3.3元，較昨日收市價2.02元溢價約六成。

引入國資招商海通

招商局海通貿易為一家涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合性貿易公司，於中國10個城市設有附屬公司及有7間海外分公司，其為招商局集團之全資附屬公司，而招商局集團為一家由國務院國有資產監督管理委員會直接控制的全資國有企業。

據了解，引進招商海通成最大股東後，優品360可憑藉其大灣區深厚根基，以便在大灣區以至全國佈局發展，加快步伐拓展當地業務。是次招商海通僅收購優品360的49%股份，未達至成為其子公司，意味優品360現有管理班底將保留一定話語權，並會維持現有經營方針。

招商局海通貿易為一家涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合性貿易公司，是招商局集團之全資附屬公司。（招商局網頁截圖）

溫傑：招商海通唔會做善事！

對於市場估算作價達30倍市盈率，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，即使買家想從市場入貨，都要「扯」高價，何況股份量如此大，出手自然要高。而招商海通主營食品銷售，收購本地零售商具有協同效應。

溫傑續稱，眾所周知，過去兩年，受到社會運動及疫情影響，零售生意經營困難，現時的出價是在低基數上的溢價。隨著疫情緩和，本地零售生意好轉，可以看出招商海通願意押注本地零售業的未來發展。再者，優品360生意額亦有所增加，去年純利約為1.09億元，按年大增約34.8%，「生意做得過先會買，（招商海通）唔會做善事！」

截至今年3月底，優品360在內地共經營2家分店，澳門及香港各有6家及130家分店。行政總裁許志群表示，未來會採取優品360及Foodville雙品牌策略，並計劃每年開設20間店舖。

溫傑提醒，優品360與招商海通交易尚未落實，投資者不宜高追。（資料圖片）

交易尚未落實

不過，溫傑提醒，招商海通與優品360訂立的是諒解買賣備忘錄，交易尚未落實，一旦告吹，股價馬上還原「基本步」，投資者不宜高追，預計股價短期內還是「2字頭」，即2元左右。

據諒解備忘錄，各訂約方不得自諒解備忘錄日期起6個內，與任何第三方進行與可能交易不一致，或會阻止可能交易的安排或交易。若9個月內仍未就可能交易簽訂決定性買賣協議，諒解備忘錄將會自動終止。