工銀亞洲：完成兩筆大灣區人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務

中國人民銀行廣州分行今日（26日）發布《粵港澳大灣區貿易融資資產跨境雙向轉讓人民幣結算業務展業自律指引》（「《指引》」），大灣區內貿易融資資產跨境轉讓人民幣結算的業務主體由境內銀行在區內自貿區設立的分支機構，擴大至境內銀行在區內城市（除深圳市）設立的分支機構，並增加境外銀行向大灣區銀行轉讓貿易融資資產之業務範疇。

工銀亞洲今日即宣布，與中國工商銀行廣東省南沙自貿區分行及佛山分行聯動合作，分別成功辦理工銀集團於粵港澳大灣區內首筆向境內機構轉讓人民幣資產業務，以及首筆非自貿區分行人民幣資產跨境轉讓業務，借助央行金融新政便利，高效實現業務創新成果，進一步促進大灣區跨境投融資便利化和金融市場互聯互通，並提升跨境人民幣服務實體經濟的能力。

工銀亞洲副行政總裁李冬表示，在香港回歸25周年的重要時機，國家陸續出台了多項金融政策，持續為香港和大灣區發展注入新動能。他又稱，本次創新性金融服務是工銀亞洲全力支持大灣區金融發展的又一項實際舉措，有效擴大了跨境融資覆蓋面，為靈活配置境內外金融資源、促進人民幣跨境流動和使用、豐富人民幣跨境結算應用場景，以至推動人民幣國際化進程均起到積極作用。