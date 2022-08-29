內房｜新力控股延遲刊發中期業績　兼獲清盤呈請　繼續停牌

正停牌內房新力控股﹙2103﹚宣布，接獲清盤呈請，8月23日一份就一隻私募債券而針對公司的清盤呈請已向香港特別行政區高等法院提交。

公司已獲其法律顧問告知，根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第182條，於清盤開始日期（即發起呈請的日期，亦即2022年8月23日）（「開始日期」）後對本公司財產的任何處置（包括訴訟中物權），以及任何公司股份轉讓，或公司股東地位變化，依據香港法律將屬無效，除非獲得高等法院的認可令。倘呈請隨後被撤回、撤銷、駁回或永久擱置，則於開始日期或之後作出的任何處置將不受影響

新力控股稱，強烈反對呈請，將徵詢法律意見，並採取一切必要行動保護其合法權利。此外，公司將尋求法律措施以堅決反對呈請，此乃由於董事會認為呈請並不代表其他持份者之利益，並可能損害公司的價值。

另外，因集團財務報告單位人員短缺，集團的財務報告職能無法正常有效運作，且該情形於公告日期一直持續。由於集團目前的情況，中期業績尚無法取閱。因此，已延遲刊發中期業績及寄發中期報告。有關延遲構成違反上市規則第13.49(6)條及第13.48(1)條。

新力控股續停牌。