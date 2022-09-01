中期業績｜多間公司未能趕及死線發布業績　須停牌

昨日（8月31日）為以6月底作半年結的上市公司，公布業績的最後日期，有部份公司因趕不及而須要按例停牌，直至刊發中期業績。

克莉絲汀料下周二公布中期業績

克莉絲汀（1210）指出，受到遏制新冠肺炎疫情的出行管控措施，而受到影響，須要額外時間完成管理賬目，所以中期業績延遲發布，又指出董事會確認延遲發布中期業績公告，機構違反上市規則第13.49（6）條。

公司指出據目前可得資料，董事會估計中期業績公告會於下周二（6日）前後刊發。公司進一步指出，原定於8月31日舉行以供審閱及批准中期業績的董事會會議，將延至下周二舉行。

瑞鑫料9月中旬刊發業績

瑞鑫（0746）指出，由於仍待股東貸款的發放以按持續經營基準編製簡明綜合財務報表，因此董事會及審核委員會認為公司無法於8月31日或之前，刊發中期業績，估計於9月中旬刊發。

易居指仍在編製中期業績

易居（中國）（2048）指出由於COVID-19疫情的長期影響，及更換核數師已嚴重影響及繼續影響2021年全年業績審計進度，公司已跟核數師中匯安達討論，預料有關經審計去年業績的更新公告，將於10月19日或之前刊發，其中會載列於今年3月31日發布的去年未經審計業績，及經審計去年業績之間的任何重大差異。以及在今年10月31日或之前，向股東寄發去年年報。

不過公司已接獲中匯安達通知，對方並未就去年審計工作提出須聯交所﹑股東及債權人垂注的任何審計問題，公司亦確認其並無持有任何未公布的內幕消息。然而，由於仍然存在尚未取得之資料待獲取及相應的待定程序待進行，直至審計工作完成前，中匯安達目前無法釐定該等尚未取得之資料及待定程序是否會構成可解決或無法解決的審計問題，亦無法釐定於2022年3月31日公佈的公司未經審計2021年年度業績是否將須調整。

公司又指出仍在編製2022年中期業績。然而，董事會預期2022年中期業績可能於完成2021財政年度審計工作前作出調整。因此，董事會認為，於完成2021財政年度審計工作以及刊發更新公告及2021年度報告前宣佈2022年中期業績可能導致刊發資料不準確，對股東及本公司潛在投資者造成混淆。基於上述情況，預期2022中期業績及截至2022年6月30日止中期報告將於刊發更新公告及2021年度報告後刊發。

董事會謹此補充，公司一直在盡全力協助中匯安達完成其審計工作及其他相關事宜，因此可盡快落實、批准、刊發及╱或向股東寄發更新公告、2021年度報告以及其後的2022年中期業績及2022年中期報告。

移動互聯料中期業績9月底前刊發

移動互聯（1439）指出，由於位於江西省的辦事處目前因當地政府實施的COVID-19控制措施而暫時關閉，且公司會計人員無法於關閉期間返回辦公室編製年中期業績，故中期業績將延遲刊發。

因此，公司需要額外時間編製中期業績。因此，預期公司將無法於8月31日或之前刊發中期業績。董事會知悉，延遲刊發中期業績將構成違反上市規則第13.49（6）條。

公司指出根據目前發展及狀況，目前預期中期業績將於9月30日或之前刊發。將根據上市規則以及證券及期貨條例於適當時候作出進一步公佈，以提供有關上述事宜的最新資料。

澳門勵駿（1680）指出為8月24日的公告，內容有關（其中包括）可能延遲刊發中期業績。公告另有界定外，所用詞彙將與該公告所界定者具有相同涵義。應公司要求，公司股份將自9月1日（星期四）上午9時正起暫停買賣，以待刊發中期業績。