史美倫﹕香港擁獨特優勢　於生物科技及醫療健康發展扮演重要角色

港交所（0388）主席史美倫在港交所生物科技峰會2022上致詞時稱，作為國際金融中心和連接東西方的超級聯繫人，香港擁有獨特優勢，在全球生物科技和醫療健康的發展中扮演重要角色。

史美倫表示，從法律制度至金融基礎設施、監管制度、稅收制度，以至專業服務和人才庫，香港為全球投資者和發行人提供可靠穩健的金融環境。同時，香港與內地的地緣和文化相近，能夠把來自內地的投資者和企業與國際投資者連接起來。

她強調，上述獨特優勢再次突顯香港作為聯繫人的角色，將中國醫療健康行業的人才和創意與全球資本連接起來。港交所將繼續努力，進一步提升香港市場的吸引力和競爭力，亦將繼續與監管機構和持份者攜手完善制度和基礎設施，確保香港市場能夠滿足不斷變化的生物科技行業的需求。

正處理醫療行業上市申請近40宗

行政總裁歐冠昇指出，在上市制度改革下，香港的醫療健康板塊變得更加多元化。在2017年，市值前十大醫療健康公司基本上都是傳統製藥企業，但到了今年，市值前十大醫療健康公司有4間生物科技公司，還有兩間智慧醫療公司。

歐冠昇又指出，目前港交所正在處理的醫療行業上市申請近40宗，其中，有13間尚無營業收入的生物科技公司申請通過18A章節上市。將繼續支持生物科技股票相關的ETF產品、結構性產品和衍生品的開發，豐富醫療健康產品生態圈；亦鼓勵分析師更廣泛地覆蓋醫療保健行業，尤其是增加對中小盤股公司的研究，以提升整個板塊的流動性。