ESG｜置地︰每年投最多8億元升級物業　推3項可持續發展措施

如何將建築物變得更節能環保，成為不少發展商或從事物業投資的企業思考課題。置地公司今日（7日）公佈，每年投入約5,000萬至1億美元（折合約3.9億港元至7.9億港元）持續革新並升級旗下物業，確保其符合最新的環保標準。近期推出3項與可持續發展相關的重要措施，以加強應對氣候變化。



這些措施包括：公司的「控制塔台」系統利用機器學習減少能源消耗及提高能源效益，明年首季前在中環交易廣場第三座及告羅士打大廈新安裝159塊太陽能板，以及推出「綠色裝修與營運認證」租戶先導計劃。

置地公司表示，旗下物業悉數符合可持續發展的要求，從而促成多宗長期續租成交，更獲得一家大型國際資產管理公司進駐，該公司將於今年第四季成為新組戶。

置地公司稱，旗下物業悉數符合可持續發展的要求。（鄭子峰攝）

全港首創「控制塔台」系統

為進一步節約能源，置地指，採用了全港首創的「控制塔台」系統，利用機器學習技術，自動調節中環物業組合的室溫。該系統對人流、人體感知數據、建築參數、戶外狀況及物聯網傳感器數據等重要資料進行綜合分析，以提升能源效益，並能作出預測性維護與操作。

置地的其他節能措施包括持續改善其海水冷卻系統，此系統為全港最早興建的海水冷卻系統之一，較其他空氣調節冷卻系統節省達20%到35%的能源。

置地採用海水冷卻系統，較其他空氣調節冷卻系統節省達20%到35%的能源。（鄭子峰攝）

明年首季前加裝159塊太陽能板

除了「控制塔台」系統，置地將透過直接或間接方式獲取可再生能源，不僅認購「可再生能源證書」，還計劃最大限度實地生產可再生能源。

置地指，自2010年至今，已在中環物業組合內安裝超過700塊太陽能板，數量為港島區內商廈之最。明年首季前，中環交易廣場第三座及告羅士打大廈將添加159塊太陽能板，使中環物業組合每年可產生的電力增加至10.3萬千瓦時。

置地指，自2010年至今，已在中環物業組合內安裝超過700塊太陽能板，數量為港島區內商廈之最。（鄭子峰攝）

「綠色裝修與營運認證」租戶先導計劃

此外，近日置地推出「綠色裝修與營運認證」租戶先導計劃，公司目的是鼓勵租戶在無論在設計過程、施工期間以至日常營運中，採取措施減低對環境的影響。該計劃已獲得主要租戶港交所（0388）牽頭參與。

置地亦推出租戶流動應用程式「Comfy」，讓租戶可透過該應用程式調節冷氣溫度及室溫，更可利用物聯網及「LoRaWAN」技術自動調節室內環境。