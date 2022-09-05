貝殼找房：內房銷售下半年見底　明年首季二手市場率先回暖

內地房地產市場受債務危機拖累而持續低迷。貝殼找房（2423）高級副總裁李文杰認為，內地房地產市場於今年下半年將迎來見底反彈，明年首季二手市場將會率先回溫，但反彈幅度不會與過去房地產市場高增長的時候一樣。

料下半年市場持續低迷

他出席記者會時指出，新冠疫情不會令市場購買力消失，認為內地人儲蓄水平高，加上傾向買樓自住及投資，疫情只是將購買力延後。不過受內房民企負面消息拖累，如停工、爛尾樓等，對一手市場衝擊較大，令消費者傾向買現樓，以避開收樓風險，預料下半年新樓市場將持續低迷。

不過他亦估計，消費者會於第三、第四季，開始見到政府的保交樓措施有成效，屆時將會見底反彈，惟估計全年總成交額比去年下降兩成至三成。

貝殼找房高級副總裁李文杰認為，內地房地產市場於今年下半年將迎來見底反彈。（屏幕截圖）

另外，據公司數據顯示，第二季中國二手市場總交易額安年跌四成半。但他認為，二手市場於政府政策扶持下，包括今年以來，逾80個城市放寬限貸措施，市場從去槓桿轉去結構性加槓桿，一旦需求預期恢復，加上一手供應相對不足的情況下，二手市場將加快恢復，亦會明顯好過一手市場，預料全年總成交額跌15%至25%。

但他強調，雖然市場見底反彈，但只會集中於一線城市，三、四線等會因人口流出等問題持續偏弱。

至於上半年經紀規模有所收縮，他指房地產市場的增長比過去的增速有差距，公司要適應新常態，避免過度樂觀的同時，亦不用太悲觀，重申內地房地產市場購買力仍然存在，只不過增長會轉移到核心城市。

條件允許下保持紐交所上市地位

至於貝殼於港美兩地都有上市。提到近日中、美國就審計問題有爭議，他表示會遵守中國及美國的法律，在條件允許下，繼續保持在紐交所的上市地位。

他指，現時以介紹形式在港交所主板上市，一旦被迫在美國退市，美股股份都可轉化為港股，對公司和投資者的利益沒有影響。