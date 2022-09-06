旭輝沽英皇道重建住宅項目　前身為成報大廈　合作方宏安地產接手

中國房地產商旭輝控股（0884）宣布，旗下與宏安地產（1243）合營的出售非全資附屬公司旭輝地產202006有限公司，出售英皇道101號及111號項目全部權益，作價13.37億元。翻查資料，該地段為前成報大廈及停車場。



是次出售，旭輝將出售兩間公司及結欠新賣方的股東貸款，約11.3億元未償還金額，由母公司旭輝為新賣方擔保人。新買方為華王有限公司，其分別由宏安地產及APG SPV最終擁有50%及50%權益。

交易所涉及的英皇道項目，總佔地面積約為12,695平方呎。該地段原建有商業大廈，當時由旭輝地產202006有限公司以約18.8億元收購，目前處於拆卸階段。該地段計劃重建為設有商業空間的住宅項目，現時預計重建將於2026年完成。根據獨立估值師對該地段進行的估值，該地段於今年6月底的評估市值為20億元。

旭輝原本計劃在8月10日以6.74億元出售有關交易項目予集團股東林中、林偉及林峰。董事會進一步認為，與原出售事項類似，新出售事項讓集團得以把握機會出售其於項目公司的權益以錄得收益。董事會已決定終止原出售事項並進行新出售事項，估計集團將自新出售事項收取的現金較原出售事項多約800萬元，並估計新出售事項錄得的收益較原出售事項多約1,192.5萬元。

根據代價及投資成本，估計新出售事項將可錄得收益約2,180萬元。交易預計於今年9月底前落實，新出售事項所得款項淨額約6.81億元，將用作集團的一般營運資金。