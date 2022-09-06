人民幣中間價失守6.9　人行將降外匯RRR至6%　ING銀行：作用有限

中國人民銀行昨日收市後宣佈，由9月15日起外匯存款準備金率由現行8%下調至6%，但今日人民幣中間價仍跌穿6.9關，報6.9096，較上日下調98點子，連跌3日，創逾兩年低位。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）昨日收6.9340，今日低開6.9352。截至早上9點半，企穩於6.9341。離岸人民幣兌美元（CNH）今日開6.9428，與昨日收盤價一樣。截至早上9點半，企穩於6.9423。

另外，人民銀行今日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為2%，與此前持平。因今日有20億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

ING銀行料遏制人民幣跌勢作用有限

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈 （Iris Pang）認爲人行下調外匯存款準備金率對遏制人民幣跌勢作用有限。

彭藹嬈表示，今輪人民幣弱勢受美元强勢及市場預期美聯儲局將進一步加息因素影響。另外，之前一輪降準未見對人民幣走勢有長期影響，預測今年第三季尾人民幣兌美元匯率為7.05。

彭藹嬈又指，今年年尾加息氣氛減緩有機會扭轉人民幣跌勢，因此預測年尾人民幣兌美元匯率為6.85。如果美聯儲局2023年貨幣政策維持放「鷹」，則有機會下調人民幣兌美元匯率的走勢預測。