ESG｜滙豐銀行慈善基金推出全港首個「綠色復康巴士先導計劃」

滙豐銀行慈善基金宣布，與長春社合作推出全港首個綠色復康巴士先導計劃，支持本港社福機構轉用電動車，為傷健人士提供無障礙交通服務。

先導計劃為期三年，7家獲選參與的社福機構將獲分配一輛無障礙電動巴士「綠康巴」，預計期內合共服務逾80,000名使用者。此外，計劃將為參與機構在充電設施和優化行走路線方面提供支援，幫助他們邁向低碳轉型。單是計劃所能夠減少的碳排放，已相等於多種2,000棵樹。

環境及生態局局長謝展寰、滙豐香港區行政總裁林慧虹以及長春社主席鍾姍姍博士今天主持在建造業零碳天地舉行的啟動儀式，活動亦展示了「綠康巴」的設計。

林慧虹表示，滙豐已經訂下目標，期望於2030年或之前，在營運和供應鏈方面減少碳排放，成為淨零碳排放的銀行。

目前全港有超過1,000架復康巴士，由不同社福機構營運。計劃還包括製作一份詳細的指南，涵蓋轉用電動巴士的流程、營運細節、融資安排及財務建議，供有意轉用「綠康巴」的社福機構參考，期望帶來更大的效益和更長遠的影響。

綠色復康巴士先導計劃是「滙豐氣候解決方案夥伴計劃」的其中一部分。夥伴計劃旨在結合滙豐的金融和商業領域的專長，以及社福機構的經驗，實踐創新的氣候解決方案。滙豐去年公布推出夥伴計劃時，宣布在全球投入1億美元，聚焦能源轉型和氣候相關的創新方案。

除了綠色復康巴士先導計劃，滙豐在2021年推出「滙豐探『塑』潔淨水域計劃」，使用四艘零排放太陽能小船，於維港及香港仔水域收集塑膠垃圾。於2022年5月，滙豐推出「的士 - 綠色融資計劃」，鼓勵公共運輸業轉用更環保的車輛。