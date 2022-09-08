新地全年少賺4%至255.6億元　派末期息3.7元　繼續投資中港兩地

新鴻基地產（0016）公布截至今年6月底止全年業績，基礎溢利為287.29億元，按年跌3.8%；可撥歸公司股東溢利為255.6億元，按年跌4.2%。派末期息3.7元，連同中期息全年派息4.95元。



7月起錄120億元物業銷售額

公司指出， 回顧年內來自物業銷售的溢利為158.47億元，上一個財年為209.94億元。銷售進度受疫情影響，按所佔權益計算，在年內錄得合約銷售總額約335億元。

公司又指出，自今年7月起，按所佔權益計算，集團錄得的合約銷售額逾120億元，主要來自屯門NOVO LAND第1A期及第1B期的銷售。

公司亦指出，儘管受疫情所影響，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，集團年內的總租金收入為248.1億元，與上一個財年相若，淨租金收入按年上升1%至192.5億元。

土地儲備逾5700萬呎

公司在業績報告內指出，集團年內透過兩宗契約修訂補充土地儲備，新增的總樓面面積約110萬平方呎。在去年10月，集團為鄰近港鐵烏溪沙站、位於十四鄉的大型住宅項目完成契約修訂，其總樓面面積增加約100萬平方呎至約580萬平方呎；該修訂讓集團可以增加項目供應的單位，以應付香港的房屋需求，並為項目建構的全新跨世代綠化社區提供更多完備的設施。

在今年3月，集團就更改鄰近元朗錦綉花園一幅土地的用途完成補地價，地皮的總住宅樓面面積約13.9萬平方呎，正申請進一步的改劃。 截至今年6月30日，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備5,710萬平方呎，當中包括約2,240萬平方呎發展中物業，應足以配合集團在未來5年的發展需要。

餘下約3,470萬平方呎為分佈各區的已落成物業，用途多元化，絕大部分用作出租及長線投資。集團將在時機適合時，繼續循不同渠道補充土地儲備，包括積極將農地轉換為可發展用地。

公司指出，對國家的未來充滿信心，長期而言，將繼續在香港和內地主要城市投資，選擇性地購地發展新項目。一如以往，集團會繼續恪守嚴謹的財務管理原則，特別是處於環球經濟前景不明朗和進入加息周期的時候。

NOVO LAND合共分六期發展，現已推出1A及1B期。

將推出滬廣及杭州等城市項目

集團將致力加強發展可供銷售物業的業務，以加快資產流轉。集團將繼續以合乎成本效益和省時的方式發展優質項目，而新的可供銷售項目會在準備就緒後推出市場，務求為集團帶來持續的現金流。

在現財政年度餘下時間，集團計劃在香港推售多個住宅項目的第二期，包括大埔Silicon Hill、屯門NOVO LAND及元朗The YOHO Hub；元朗兩個項目PARK YOHO及Wetland Seasons Bay的最後一期亦計劃在今年9月開售。集團快將在內地推出的項目包括上海市上海濱江凱旋門、位於廣州市的廣州南站ICC，以及多個合作發展項目的新期數，包括位於杭州市杭州國際金融中心的新一批住宅單位。