新地：為應對市場挑戰　加快推售樓盤增加現金流

新地（0016）全年少賺4%至255.6億元。集團指，期內新冠疫情仍然反覆，為集團在香港和內地的整體業務帶來影響。

集團表示，環球經濟環境充滿不明朗因素，包括供應鏈受到衝擊、地緣政治風險增加、通脹高企、各國大幅加息等。為應對挑戰，會加快推售樓盤以增加現金流。自本年7月以來，集團已錄得合約銷售額逾120億港元，近兩個月推售的NOVO LAND，市場反應正面，售出逾1,500伙，銷售額超過94億港元。另外，來自收租物業的總租金收入於年內達248億港元。

集團又指，一直恪守審慎財務管理原則，維持低借貸比率和保留充裕的流動資金，加上在香港上市50年，經歷了不少風浪，累積了豐厚知識和經驗，將會上下一心，保持謙卑、加倍努力、警惕市場波動和變化，有信心可克服充滿不明朗的環球環境所帶來的種種挑戰。

集團繼續採取「貨如輪轉」策略，新項目準備就緒便推售，以加強資產流轉及現金流。本財政年度餘下時間，計劃在港推售的主要項目包括大埔Silicon Hill、屯門NOVO LAND及元朗The YOHO Hub第二期；而元朗兩個項目PARK YOHO及 Wetland Seasons Bay的最後一期預計在今個月開售。

另外，旗下在港的商場業務受惠於今年四月份政府發放的新一期消費券、配合宣傳推廣等因素，整體人流有所回升。年內The Point活躍會員人數上升近兩成。未來集團有多個新物業投資項目落成，包括觀塘巧明街的寫字樓暨零售合作發展項目、元朗形點商場擴展部分，以及內地的上海ITC商場及寫字樓，南京國金中心商場等；這些項目將會進一步加強集團未來的現金流；高鐵西九龍總站地標項目的上蓋工程已於年內展開。

集團亦推出多項適抗疫支援措施，包括迅速無償借出總面積140萬平方呎的土地設置社區隔離設施，旗下數碼通亦全力為多個隔離設施搭建5G 網絡。此外，集團更借出兩處鄰近港鐵站的商業樓面作社區疫苗接種中心，以及動員集團上下配合政府的抗疫工作等。

另一方面，由集團借出地皮並協助整個規劃建築過程的同心村已在今年年中開始入伙，項目由動土至落成僅用了12個月，提供1,800個單位。集團表示，今年是香港回歸祖國25周年，亦適逢集團上市50周年，一直盡心盡力參與香港和內地的發展和建設，未來會繼續在香港和內地發展優質物業。