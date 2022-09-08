金科服務停牌　待刊發據收購及合併守則內幕消息公告

金科服務 （9666）今早（8日）開市前停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發一份載有公司內幕消息的公告。金科服務停牌前報9.02元。

最新據內媒引述消息指，金科服務部分股份有可能被第二大股東博裕資本進行要約收購，收購完成後博裕資本有望獲得控股權。

據公開資料顯示，博裕資本為私募股權投資公司，創辦人包括中國前國家主席江澤民的孫子江志成和前TPG合伙人馬雪征。

證監會﹕或就全面要約責任予特別寬免

不過在上月底，證監會發出新聞稿，指出收購及合併委員會裁定，一旦金科地產的第三方債權人就其持有的金科智慧服務集團權益進行止贖出售，以致Broad Gongga Investment Pte. Ltd.相較金科地產持有更多金科智慧服務股份（即賣方強制售股交易），屆時可就《收購守則》所指的全面要約責任向Broad Gongga授予特別寬免。

Broad Gongga及金科地產均為金科智慧服務的股東，並且被視為一致行動。一旦發生賣方強制售股交易，Broad Gongga便會成為一致行動集團的新領導人，而根據《收購守則》，這會觸發其就金科智慧服務股份作出全面要約的責任。

委員會考慮到賣方強制售股交易涉及的特殊情況（包括Broad Gongga無法控制有關過程），決定就有關全面要約責任授予特別寬免原則上屬恰當做法。

然而，由於賣方強制售股交易尚未發生，委員會認為不宜在此時授予任何寬免。Broad Gongga應在賣方強制售股交易發生或即將發生時就特別寬免提出申請，屆時收購執行人員（註2）便應根據委員會所決定的原則考慮有關申請。

Broad Gongga曾就賣方強制售股交易會否觸發強制全面要約責任，諮詢收購執行人員的意見。雖然收購執行人員一般不會考慮假設性的問題，但由於當中涉及特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點，收購執行人員遂將個案轉介委員會處理，而委員會已於2022年7月25日開會考慮有關事宜。

據資料顯示，Broad Gongga屬博裕旗下。