小程序遊戲「羊了個羊」爆紅　一日收468萬元？　馬化騰闢謠

騰訊旗下微信近期有一隻小遊戲《羊了個羊》爆紅，更在網上流傳一張截圖顯示，該小程序於周三（14日）的收入達到468萬元（人民幣‧下同），本月收入更達到2,565萬元。

不過騰訊（0700）主席兼首席執行官馬化騰在相關朋友圈作評論，指出「核實了是PS偽造的」。

據內地傳媒報道，有關遊戲目前並無版號，無法透過內購變現。若元家闖關失敗，可透過觀看視頻廣告以獲得復活機會，而三種道具也是透過這種方法獲得。每次廣告為30秒，即收入來源主要是網絡視頻廣告費。

《王者榮耀》蟬聯手遊暢銷榜冠軍

另一方面，據市場研究機構Sensor Tower商店情報數據顯示，騰訊 旗下手機遊戲《王者榮耀》8月在全球App Store和Google Play吸金超過2.22億美元（17.4億港元）。蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，其中來自中國iOS市場的收入佔94%，海外市場收入佔比為6%。

同為騰訊旗下遊戲的《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.56億美元的收入位列榜單第2名，其中60.7%的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入佔8.8%。