陳茂波︰戰勝疫情是短期經濟復甦的最根本

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會今日﹙17日﹚舉行2022年度周年研討會，以「財智重塑美好世界：後疫情時代的危與機」 (Accounting for a better world: Risks and opportunities defining 2022 and beyond) 為題，吸引超過400位會員及來賓參加。研討會由香港特別行政區財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，並邀請香港總商會總裁梁兆基作主題演講。

ACCA香港分會會長陳婉真表示，身處後疫情時代，經濟復甦充滿未知數，但疫情總會過去，應該放眼未來做好準備。今年的研討會以「未來」為引子，邀請專家分析未來主要的發展趨勢，探討商界應如何應對不確定性，把握機遇，並發揮自身業務優勢，以及ACCA財會專才如何運用財會智慧，為企業增值，重塑一個可持續發展的美好世界。

財政司司長陳茂波於開幕辭中表示，放眼世界，積極融入國家發展大局，是香港未來發展的必然途徑，而會計和金融業在這大環境下，亦將會是機遇無限。新一屆政府充分意識香港面臨的挑戰，戰勝疫情是短期經濟復甦的最根本。本屆政府本着科學和實證為本，精準防控，力求以最小的社會及經濟代價，達到最大防疫效果。

他又稱，政府會致力爭取在穩疫情的基礎上，最大程度恢復與境外的往來，以穩住經濟，保持競爭力，及重啟經濟動力，政府有信心可以很快克服目前逆境。陳茂波同時提出香港未來金融業發展的7大方向，包括推進香港國際金融中心更多元化發展；助力人民幣國際化；全力推動綠色及可持續金融發展；力爭跨國及內地企業利用香港作為其財資管理中心；發展香港成為國際資產管理中心；提升香港作為風險管理中心的功能；及積極開拓金融科技及虛擬資產等新興領域。