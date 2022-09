陳茂波︰戰勝疫情是短期經濟復甦的最根本

ACCA(特許公認會計師公會)香港分會今日﹙17日﹚舉行2022年度周年研討會,以「財智重塑美好世界:後疫情時代的危與機」 (Accounting for a better world: Risks and opportunities defining 2022 and beyond) 為題,吸引超過400位會員及來賓參加。研討會由香港特別行政區財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓,並邀請香港總商會總裁梁兆基作主題演講。

ACCA香港分會會長陳婉真表示,身處後疫情時代,經濟復甦充滿未知數,但疫情總會過去,應該放眼未來做好準備。今年的研討會以「未來」為引子,邀請專家分析未來主要的發展趨勢,探討商界應如何應對不確定性,把握機遇,並發揮自身業務優勢,以及ACCA財會專才如何運用財會智慧,為企業增值,重塑一個可持續發展的美好世界。

財政司司長陳茂波於開幕辭中表示,放眼世界,積極融入國家發展大局,是香港未來發展的必然途徑,而會計和金融業在這大環境下,亦將會是機遇無限。新一屆政府充分意識香港面臨的挑戰,戰勝疫情是短期經濟復甦的最根本。本屆政府本着科學和實證為本,精準防控,力求以最小的社會及經濟代價,達到最大防疫效果。

他又稱,政府會致力爭取在穩疫情的基礎上,最大程度恢復與境外的往來,以穩住經濟,保持競爭力,及重啟經濟動力,政府有信心可以很快克服目前逆境。陳茂波同時提出香港未來金融業發展的7大方向,包括推進香港國際金融中心更多元化發展;助力人民幣國際化;全力推動綠色及可持續金融發展;力爭跨國及內地企業利用香港作為其財資管理中心;發展香港成為國際資產管理中心;提升香港作為風險管理中心的功能;及積極開拓金融科技及虛擬資產等新興領域。