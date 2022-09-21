中歐商會﹕清零政策放於經濟目標上　內地投資吸引力下降

中國歐盟會認為內地將防疫「清零」等政治目標在經濟目標上，使內地作為歐洲企業投資目的地吸引力下降。

中國歐盟商會周三發布報告，指出內地近期個別決策意味著該國在商界眼中的可預測性﹑可靠性和效率下降，導致對內地信心受損，企業愈來愈多尋求將計劃中或未來投資轉移到其他被視為「可靠性和可預測性更高」市場。

中國歐盟商會主席伍德克指出﹕「商人到這裡是為了這個市場，而我們可以看到，由於意識形態的關係，這個市場正在萎縮」，「意識形態勝過了經濟」。他亦指出縱使代價愈來愈大，內地仍嚴格實施防疫措施﹑打壓整頓科技行業，為減排任務導致去年電力短缺等。

伍德克指出歐洲企業仍願為內地經濟發展作貢獻，但由於內地國門緊閉，歐洲企業難以預測日益複雜的政治﹑經濟和聲譽風險，暫無計劃增加投資。同時，為將在華業務對標企業承諾及歐盟和美國新供應鏈立法，企業強烈呼籲商業環境透明化」。

稱政策欠靈活對企業構成阻礙

該商會又指出，內地清零政策由於欠靈活性且實行時不一致，對歐洲企業構成阻礙。在吸引及留住中外人才方面，已造成「嚴重影響」。由於員工無法自由地前往總部，歐洲企業在華業務發展變得日益孤立。商會堅信全面實力市場改革，是發揮內地經濟潛力﹑迅速重建投資者信心最有效措施。

對於內地重開邊境，伍德克認為在明年下半年有望見到這情況，屬「樂觀」預測。