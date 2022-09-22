中銀鄂志寰料未來兩次聯儲局議息　合共加1厘息壓通脹

中銀香港首席經濟學家鄂志寰指出月，今年3月美國聯儲局啓動自2018年12月以來的加息周期，把聯邦基金目標利率從0至0.25厘加至3至3.25厘。聯儲局在過去三次會議連續加息 75 個基點， 創下1980年代初以來的最密集加息幅度，單次加息幅度為1994年以來的最大。

她認為9月的點陣圖顯示，大多數參與會議的聯儲局公開市場委員會成員都預計聯邦基金目標利率將於2022年底升至4厘以上，這意味著聯儲局在今年餘下的兩次會議中還有超過 100個基點的加息空間，以抑制居高不下的通脹。

香港方面，鄂志寰指出對於美聯儲的快速大幅度加息，港元利率也有所反應，香港1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）從今年初的0.15厘大幅上升至9月21日的2.59厘，創2020年初以來的新高。期間香港銀行體系總結餘則降至目前的1,250億元，加大港息上調的壓力，故香港銀行業短期有加息的壓力。 鑒於香港銀行體系流動性尚算充裕，因此港息的調升滯後於美息。未來港元利率的進一步調整除參考美國加息的速度和幅度外，也要看本港的資金流向和銀行體系流動性變化等情況。