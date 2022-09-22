最優惠利率｜中銀、渣打及東亞等相繼宣布加P　同增0.125厘

滙豐銀行宣布上調最優惠利率（P）0.125厘，以及調高存款利率0.124厘。本地其他銀行亦跟隨，作出相應調整。



渣打明日起加P

渣打香港宣佈，由周五（23日）起，最優惠貸款利率將上調0.125厘，由年息5.25厘，調升至年息5.375厘。

同時，由下周一 （26日）起，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.001厘上調至年息 0.125厘。

中銀P及存款息同於下周一起上調

中銀香港亦調整港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率，由下周一（26日）起，該行港元最優惠利率由年利率5厘，上調至5.125厘。而該行港元活期儲蓄存款利率由年利率0.001厘調整至0.125厘。

星展香港暫按兵不動

不過亦有銀行選擇暫時按兵不動。星展香港指出，就是次美聯儲加息現正審慎觀察市場反應，再作出是否上調最優惠貸款利率、港元及美元活期存款利率。如有最新消息，另行通知。

東亞銀行亦宣布，港元最優惠利率將由目前的5.25厘調高至5.375厘，於2022年9月23日〈星期五〉起生效；存款額5,000元以上的港元標準儲蓄存款利率將由目前的 0.001 厘調高至0.125 厘。