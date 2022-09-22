港銀加息12.5點子　幅度少於美國　摩根資產：不會加劇資金外流

美國聯儲三度加息0.75厘，令聯邦基金利率目標區間升3至3.25厘。本港銀行開始加最優惠利率（P息），龍頭行滙豐銀行今天宣布，上調港元最優惠利率12.5點子，由5厘調高至5.125厘。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，本港加息是順應港美息差走勢，美國今年加息以來，令到本港銀行同業拆息跟隨向上，近期3個月港元拆息升幅大，與本港最優惠利率的息差收窄，因此港銀要跟隨上調最優惠利率。

對於本港今次加息僅0.125厘，比市場預期細，亦少於美國單次加息幅度，許長泰認為，是反映了本港銀行的資金成本低，同時不擔心資本外流情況會加大，因為跨境資金流向，受個別銀行調高利率的影響細，反而更加受港元同業拆息所左右。金管局過去多次入市沽美元買港元，已經令港元同業拆息隨美息上調，因此總體資金外流壓力不大。

問及今次港銀加息對樓市影響，他認為影響屬於心理性居多，亦不會令客戶還款壓力惡化。因為本港樓按揭貸款中，以H按為主，供樓壓力早已跟隨同業拆息走高而向上，所以加最優惠利息主要是象徵意義。

許長泰預計，未來兩個月聯儲局有機會分別再加息半厘至0.75厘。（ 盧翊銘攝）

美國大幅加息，恒指已跌至超過10年的新低。許長泰相信，港股在未來2至3個月的走勢仍會波動，但現時市場對盈利預測保守，相信下行空間已經有限，較可考慮作較進取部署，第四季可開始吸納增長股和非必需消費品等。至於科技股則尚未出現吸納時機。

料美國明年不減息

對於美國利率走勢，他相信未來兩個月聯儲局有機會分別再加息半厘至0.75厘。至於明年，雖然現時市場利率期貨投資者估計明年美國將會減息；不過他個人持相反看法，相信明年美國不會降息，因為要美國物價跌至近2%，美國才有條件開始減息，目前通脹高企下，減息條件不充分。

因此他預期美元強勢持續，由現時至今年底，美元仍然有2至3%升幅。