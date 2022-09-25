移居倫敦港人萌生回港念頭　人才回流契機在於外傭姐姐！｜刁佬

刁佬出國公幹了好一段時間，期間都在不需要戴口罩的國家，幾個禮拜由完全不設防疫的狀態，回到返港的時候刁佬如臨大敵，因為有數之不盡的申報以及上機前要作出很多的準備，相對以往出差說走就走，這一次的感覺是十分大陣仗。

在回港之際收到編輯大人的消息，得知證監會開始與金融企業商討，希望安排因疫情出走海外工作的金融企業持牌人員重返香港。因為投資公司及證券行持牌人員長期缺位不在香港，容易產生內部監控的問題，因此證監會正促請持牌的核心人員返港工作。

刁佬認識不少行家在這段時間到了新加坡及澳洲等沒有重大時差的地區遙距工作。對於大部份行家而言，習慣了香港低稅率的生活，要移居或者在另一個高稅率的地區生活，是十分困難的，其實全世界可以容納國際性投資機構的地方不多，金融企業的核心管理人員，因疫情關係移居的往往都是紐約，倫敦及新加坡。但由於時差關係紐約及倫敦都不是這些跨國金融集團管理亞洲區業務的理想地方，所以低稅率的新加坡正是香港的主要競爭對手。

刁佬公幹期間在倫敦停留兩周，其中不少老友在倫敦遇故知，有部份已經萌生回港的念頭。他們的理由很簡單，離開香港之後發覺在外地生活不如以往理想，衣食住行都有很大的文化差距，而且成本亦十分昂貴。不過刁佬見到最有趣的是很多家庭因為沒有外傭姐姐的幫忙，很多生活上的細節都有極大的變化，令到移居海外的中產家庭有翻天覆地的影響。

刁佬很難想像這一班位高權重的世界級人才，他們有能力移居海外，並繼續他們的環球工作，雖然外地的高稅率可以用金錢去彌補，但無法聘用外傭姐姐這個問題，會令到他們懷念香港的皇帝般生活，甚至考慮回歸香港。

不過作為香港人我們亦不能沾沾自喜，看到報道香港的金融地位已被星加坡取替，降級成為第四位的國際金融中心，新加坡的生活指數亦與香港相若，而他們居住環境比香港好，樓價與租金比香港更平宜，而且不單可以聘請外傭，更比香港價錢低。

我們在爭取世界級的人才，自然面對世界級的對手，刁佬作為香港人當然比較喜歡香港的生活，但周遊列國的世界級人才，他們長期穿梭於不同的國家及城市，基地（家庭）設在哪一個國家最主要由家中的「老闆」全權指揮，所以香港如果要繼續保持東南亞的金融地位，自然要面對與新加坡的競爭。作為中國的一份子，與中國市場的連繫是我們先天的優勢，絕對不能斷裂。另外，世界級高手背後的「老闆們」（老婆及老公）可否舒適地在香港生活自然也是不可或缺的部份，希望香港的財金官員可以更細心，為爭取人才打造更好的生活環境。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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