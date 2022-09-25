積金局推動強積金持續減費　目標降低行政費55%

積金局主席劉麥嘉軒表示，持續推動減費是積金局一直以來的首要任務之一，用以客觀衡量強積金收費水平的「基金開支比率」由2007年的2.1%下降至目前的1.37%，減幅 35%。積金局現正全力構建的積金易平台，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，目標是將計劃行政費降低多達55%。

劉麥嘉軒今日（25日）發表網誌表示，強積金收費的組成部分主要包括行政費、投資管理費、保管人費及受託人費，其中行政費佔基金開支比率超過四成。積金局將繼續提升強積金透明度，從而促進市場競爭，帶動收費下調。

積金局的網站上提供的「強積金基金平台」於上月開始新增兩項「排行榜」，分別為「最低五年期累積回報的十個基金」和「最高開支比率的十個基金」，連同之前的「最高五年期累積回報十個基金」和「最低開支比率的十個基金」兩個「排行榜」，讓計劃成員更容易比較基金回報及收費，積極管理強積金，為未來退休保障做好準備。

劉麥嘉軒建議，計劃成員不應單純比較收費，更需要考慮個別基金是否物有所值。如果該基金透過更積極的管理爭取得更好的成果，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較為遜色的基金為高。

她指，投資管理費佔基金開支比率逾三分之一，是繼行政費後第二大開支，強積金受託人有責任向計劃成員披露其強積金計劃投資管治概況，交代他們如何履行相關職責,例如如何委任投資經理、如何監控投資管理費等。

積金局已要求強積金受託人開始編制強積金計劃年度管治報告，就其計劃是否物有所值作評估，並在管治報告中披露有關結果和跟進情況。受託人最早會於 2023年第二季，向積金局提交管治報告及於受託人網站發布，協助計劃成員進一步瞭解他們的基金選擇是否物有所值。