恒生MT｜港大神科畢業　過來人分享面試心得　了解強弱項及刨新聞

恒生自1994開始推行MT培訓計劃，2008年至今14年間已累計培訓逾600個人才，成為不少人晉身銀行界的「快線」。

恒生MT每年取錄率不過5%，要成為恒生MT培訓計劃的學員，就要通過重重考驗。現任恒生傳訊及企業可持續發展部數碼傳訊經理楊嶸龍，2014年參與恒生暑期實習，翌年成功考入恒生MT培訓計劃，一直於恒生工作至今。

楊嶸龍當年畢業自香港大學，主修有「神科」之稱的國際商業及環球管理學系，因有意從事金融工作，於是加入恒生，3年的MT培訓計劃，他主要在商業銀行業務部門學習及實習，包括前線及產品業務。其後有見恒生向外招聘創新策略方面的職位，他有意藉此認識恒生其他業務部門，於是申請，由此告別原有職位，轉向數碼方面發展。

楊嶸龍（右）分享其當年面試經驗，準備的工作包括構思好如何講述自己個人的強項及弱點，並會留意銀行業等相關的新聞。（蘇煒然攝）

楊嶸龍分享道，當年申請MT培訓計劃，先要通過網上筆試，然後是恒生人力資源部的面試，再來還有團體面試。當年由於參與了恒生暑期實習，故此可豁免網上筆試部分。至於面試，他準備的工作包括構思好如何講述自己個人的強項及弱點，並會留意銀行業等相關的新聞。

恒生人力資源總監何樂斯表示，MT培訓計劃的面試主要是看申請者是否認同恒生的文化及價值，個人方面是否有熱誠去學習，在運用知識方面是否具備靈活度，本身是否對於銀行業有興趣，還有就是溝通技巧，以及是否願意接受新嘗試及轉變，願意在不同方面發展。

至於團體面試，楊嶸龍分享，此輪面試主要是個案研究，並需要面見不同的管理層，針對個案作出建議，並就時事進行討論。

新一屆恒生MT計劃遴選程序包括網上報名及價值觀測試，畢業生按個人喜好或職業發展目標選擇業務方向，並按時完成網上能力測試。其後恒生人力資源部會進行網上錄影面試，然後以虛擬方式進行沉浸式體驗活動或業務相關考核。在終輪面試上，畢業生將與高管人員會面積面試。首批聘取通知將於明年首季發出，成功者將於7月開始上工。