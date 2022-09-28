人民幣離岸價破底　滙豐曾失守40元　恒指瀉609點再創逾10年新低

美國股市跌勢未止，道指更是先升後跌，一度失守29000點，惟反映科技股走勢的納斯達克指數則率先回升。今早亞太區股市仍處弱勢，日﹑韓股市早段均下跌。另一方面美匯指數強勢未改，再次企穩114水平，對外匯市場帶來壓力。



【16:49】

港股今日全面受壓，與人民幣貶值有關，離岸價更創新低。受此因素拖累，內房等外債較高的股份受壓，其中碧桂園（2007）更挫近13%，成為今日表現最差的藍籌股。

恒指創自2011年11月以來新低，收市報17250點，跌609點，國指收市報5958點，跌191點，科指收市報3526點，跌141點，成交額為1,087.5億元。

碧桂園系今日表現失色，碧桂園收市報1.89元，碧桂園服務（6098）收市報12.52元，跌11.8%。

內房股今日普遍低收，雅居樂（3383）收市報2.03元，跌5.1%，龍湖（0960）跌5.2%，中海外（0688）跌3.4%。

長實（1113）跌6.6%，收市報46.35元，長和（0001）跌4%，長建（1038）失守40元，最新報39.05元，港燈（2638）跌2.7%。

滙豐（0005）曾失守40元，跌5.8%，報40元，渣打（2888）跌5.7%，保誠（2378）跌7.7%，報74.4元，友邦（1299）跌3.4%，港交所（0388）跌2.6%。

科技股方面，騰訊（0700）跌2.4%，美團（3690）跌3.1%，阿里（9988）跌4.1%。

【15:21】

人民幣跌勢加劇，離岸價更大跌逾600點，曾跌穿7.24，最新報7.2392，跌610點。人民幣在岸價最新報7.2297，跌518點。

受到人民幣匯價大跌拖累，中﹑港及亞太區股市皆受壓。滬指收市報3045點，跌48點，深成收市報10899點，跌275點，滬深300收市報3828點，跌63點，創業板指數收市報2313點，跌60點。

亞太區股市方面，日股收市報26173點，跌397點，台股瀉360點，報13466點，韓股跌54點，報2169點。

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報17255點，跌604點，國指最新報5969點，跌181點，科指最新報3529點，跌137點。

【13:38】

港股跌勢在午後加劇，並曾創下今日新低，最新報17395點，跌464點，國指最新報139點，報6011點，科指報3561點，跌105點。

滙豐（0005）險守40元關，最新報40.5元，瀉4.6%，渣打（2888）跌3.8%，保誠（2378）跌5.6%，長實（1113）跌5.9%。

【12:00】

港股今日表現相當疲弱，恒指低開後跌勢加劇，最低曾低見17360點，跌500點。

恒指中午收市報17442點，跌417點，國指跌125點，報6025點，科指跌96點，報3570點，成交額為523億元。

港股跌勢相當全面，所有成份股均下跌，其中碧桂園系為今早表現最差成份股，碧桂園服務（6098）瀉一成，碧桂園（2007）跌9.2%。

除碧桂園系外，創科（0669）﹑吉利（0175）﹑信義光能（0968）及長實（1113），跌幅均逾5%。

公用股亦成為投資者沽貨對象，中電（0002）跌4.6%，港鐵（0066）跌3.6%，煤氣（0003）跌4%，港燈（2638）跌2.7%。

【10:27】

大市跌勢擴至500點，曾低見17360點，最新報17367點，跌492點，國指最新報5995點，跌155點，科指最新報3554點，跌113點。

【10:21】

港股跌勢進一步加劇，最新報17428點，跌432點，國指最新報6012點，跌138點，科指最新報3566點，跌101點。

碧桂園系下挫，碧桂園（2007）跌7.4%，碧桂園服務（6098）跌6.6%。

創科（0669）最新報75.4元，跌6.7%。

【10:04】

港股跌勢進一步擴大，最新報17525點，跌335點，國指最新報6040點，跌109點，科指最新報3588點，跌78點。

【09:46】

人民幣在岸及離岸價均跌穿7.2，觸發恒指跌勢加劇，最新報17594點，跌265點，國指最新報6059點，跌90點，科指最新報3598點，跌69點。

內房股下挫，碧桂園（2007）低見2.01元，最新報2.03元，瀉6.5%。

【09:24】

恒指低開156點，報17703點，國指低開57點，報6092點，科指低開53點，報3613點。

阿里（9988）低開1.7%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.2%。

滙豐（0005）低開1.5%，報41.8元。