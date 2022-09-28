滙豐推2年定息按揭計劃　中原按揭王美鳳﹕讓用家抵銷加息效果

滙豐在上周四（22日）將最優惠利率升至5.125厘，同日推出定息計劃在貸款期第1年固定按揭息率為2.75厘。該行今日（28日）推出2年定息方案，即第2年定息按揭計劃利率維持2.75厘。

根據滙豐定息方案，借貸年期最長30年。申請者可選首年或首2年定息2.75厘，其後為同業拆息（H股）加1.3厘。

對於滙豐推出有關計劃，中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港處於加息周期，現時市場息率介乎2.625至2.875厘，年底按息有機會升至3厘或附近水平，相信2年期定息率2.75厘，可讓用家有慳息及抵銷加息的效果，尤其在置業初期可讓買家鎖定首兩年月供金額不變免受息率上升影響。

她指出銀行在加息周期推出兼具低息及定息保障的按揭計劃有利增加市場競爭力，亦可為客戶提供更多元化按揭優惠選擇。最近息率趨升，反映銀行資金成本的1個月拆息已升至約2.6厘水平，12個月拆息更升至4.3厘水平，大型銀行推出兩年低息定按，讓按揭用家可鎖定2年低息2.75厘，反映銀行樓按取態積極正面。

料定息按揭比率將增加

王美鳳又指出本港銀行最優惠利率已陸續上調0.125厘，預期年底按息將升至3厘附近水平，而用家可於首2年鎖定按息於2.75厘低水平不變，定息期內免受息率上升影響，計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，料可吸引用家選用。

她表示滙豐於今年8月中推出首年定按計劃，現再加碼提供多一個2年定按計劃供客戶選擇，根據最新7月份住宅按揭報告，期時並未反映有關新定按使用情況，定按選用比例連續4個月維持僅0.1%，預料有關新定按計劃可推升市場定按使用率。參考過往在對上一次加息周期，銀行亦相繼於2017年至2018年推出首年至首3年之定息按揭計劃，同樣結合低息及定息保障，推升定按使用率於2018年4月曾高達49.3%。