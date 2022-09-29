人民幣回升爭持7.2關　人行季度會議再提保持匯率基本穩定

人民幣離岸價上日跌至紀錄低位後，今日跌勢見喘定，大多數時間兌美元在7.2水平爭持。離岸人民幣最低曾見7.21左右，距離上日低位，回升幅度接近500點子。人民幣匯率回升，與官方出口術有關。內地上日舉行全國外匯市場自律機制電視會議，警告賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸，同時要求報價行要擁護中間價的權威性。再者，今日人民銀行貨幣政策委員會在第三季例會上，再次表明要保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

人民銀行貨幣政策委員會在第3季例會上，分析國內外經濟金融形勢。會議由人行行長兼貨幣政策委員會主席易綱主持。會議認為，穩健的貨幣政策靈活適度，保持連續性、穩定性、可持續性，科學管理市場預期，切實服務實體經濟，有效防控金融風險。

會議指出，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率穩中有降，人民幣匯率預期總體平穩，雙向浮動、彈性增強，發揮宏觀經濟穩定器功能。