金融科技｜大新銀行夥初創分析數據　了解客戶理財習慣

去年首輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，數碼港共批出 93 個項目。數碼港金融科技總監嚴滌宇表示，該計劃接受概念階段的申請項目，未需要達到沙盒的實際操作的程度，但去年的資助計劃完成後，有高達70%的參與金融機構表示，會在6個月內實施與金融科技公司合作的相關方案。

去年批出的項目涵蓋財富管理科技、監管科技、保險科技、支付系統等多個範疇，當中包括涉及跨金融界別，及香港與大灣區及東盟等地區的跨境應用等範疇。當中大新銀行與數碼港初創Planto的合作項目，為Planto利用數據分析及機器學習技術，將原始數據化為助大新了解客戶理財習慣的有用資訊，讓其能向客戶提供更個人化的金融服務及產品。

大新與Planto雙方並有意繼續合作，大新銀行總經理及零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦表示，期望將合作範圍擴展至目前合作以外的其他應用場景。運用Planto合作方案後，客戶打開電郵及最終開戶的成功率，較未合作前有顯著增長。透過該方案，主要目的為尋覓高資產客戶群，並吸納其在該行開戶。

推薦更具個人化產品

Planto聯合創辦人劉于嘉表示，受到疫情影響，消費者會較多使用無接觸結帳方式如信用卡，於是提出技術方案希望能為幫助銀行更詳細地提供相關消費數據。她分享，過往由傾談至落實合作可能需時1年，但透過「拍住上」計劃，與大新僅兩周就決定合作，整個合作計劃目前用了大概5至6個月。

蕭建邦指出，以往用的數據模式精確度不足，例如客戶在餐廳用信用卡消費，可能會被歸類為商業服務或其他類別，並只能顯示餐廳持有公司的資料，無法獲取的資訊如詳細餐廳的類型、所在地區等，使用新的平台後便能更好及容易地去了解客戶的喜好及習慣，推薦更具個人化的針對性產品。