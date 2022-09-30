新世界全年多賺8.5%至12.5億元　派末期息1.5元

新世界發展（0017）公布截至今年6月底止財年全年業績，股東應佔溢利為12.49億元，增8.5%；基本溢利增長1.8%至70.85億元。派末期息1.5元，全年派息2.06元。

公司指出年內在香港應佔物業合同銷售額為82.4億元，內地物業合約銷售額為171億元，其中以大灣區為首的南部地區貢獻約73%。

公司進一步指出，內地物業發展分部業績按年增長10.9%，分部利潤率按年增加17個百分點至57%。

公司表示，目前尚未入賬的香港物業合約銷售收入當中，249.89億元及41.45億元分別於2023及2024年財政年度入賬。其中於2023年度入賬項目為柏傲莊一至二期朋，2024年入賬項目主要為傲瀧及柏蔚山。

在港擁932萬平方呎土儲

在談及土地儲備時，新世界指出截至今年6月底，持有應佔總樓面面積約932萬平方呎，其中物業發展應佔總樓面面積為455萬平方呎。同時在新界持有1,633萬平方呎待更改用途的應佔農地土地面積，其中約9成位於「北部都會區」。

公司亦指出，截至今年6月底，在內地售出但未入賬物業收入為86.6億元人民幣，其中76.1億元人民幣在2023年財政年度入賬，餘下10.5億元人民幣在2024年財政年度入賬。

截至今年6月底，在內地持有不包括車庫的土地儲備為520.6萬平方米作即時發展。

公司指出財務穩健，於2022年6月30日，可動用資金合共1,050億元，其中現金及銀行存款約622億元，可動用的銀行貸款約428億元。本集團積極審慎管理現金流，提高成本效益，分散資金來源渠道，平衡風險，並減低營運成本，回顧年内的經常性行政及其他營運費用減少約4.7%。而 2023財政年度到期的貸款再融資已全數被處理。在可預見的將來，本公司沒有發行股票集資的需要。