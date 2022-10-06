中創新航今掛牌　著重研發實力　新能源車市場成黃金賽道

新能源產業是戰略性新興產業的基石，也是中國實現碳達峰碳中和的關鍵所在。今日﹙6日﹚，中國領先新能源科技企業——中創新航科技股份有限公司（「中創新航」， 3931.HK）在港交所掛牌交易，華泰國際為其獨家保薦人。



注重產品技術研發與創新 第三方動力電池企全國排名第二

公開資料顯示，中創新航主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。根據弗若斯特沙利文的數據，按2022年一季度裝機量計算，中創新航在中國第三方動力電池企業中排名第二，在全球第三方動力電池企業中排名第五。

自成立以來，中創新航非常注重產品的技術創新工作，以技術持續創新為驅動，在創新和技術上進行了大量的投入，是擁有全方位自主研發能力並能獨立完成動力電池生產的動力電池企業。出色的創新能力使公司能夠研發出一系列創新核心技術及產品，包括高電壓三元電池、「彈匣」電池、「One-stop」電池，在能量密度、安全性以及經濟性方面具有領先優勢，並已成功安裝於眾多新能源熱銷車型上，受到新能源車製造商的廣泛認可。

與此同時，資料顯示，中創新航擁有豐富的製造工程技術能力、閉環控制智能塗佈系統及國際領先的100%自動化裝配線，同時具備行業領先的自動化、數字化、智能化的產品全生命週期管理的能力。通過實時掌控產品全生命週期製造流程，公司稱，在確保整個製造過程平穩高效運行的同時，結合標準化流程，實現工藝快速升級及產品迭代，從而持續穩定交付滿足客戶需求的產品。

全產業鏈專利佈局 有望享受行業增長紅利

基於雄厚的研發及技術創新能力和高品質專利佈局的核心思想，中創新航實現了全面的專利佈局。截至最後實際可行日期，公司擁有全球授權和申請中的專利超2100件，形成了覆蓋電池材料、電池結構、系統集成、電氣電路、BMS、製造工藝設備和電池回收再生等技術領域，涵蓋電池全產業鏈的專利佈局。此外，中創新航還積極參與國家及行業相關標準制定，主持或參與制定國家標準6項、行業標準13項及團體標準14項，不斷為行業健康發展作出貢獻。

專利訴訟仍審理中公司︰堅決維護合法權益在此之前，市場上關於寧德時代訴中創新航專利侵權案件頗為引人矚目。自2021年7月，寧德時代陸續在福州市中級人民法院和福建省高級人民法院分別起訴中創新航專利侵權。

根據招股書顯示，基於多家頂尖律師團隊對訴訟的分析，中創新航並不構成專利侵權。據市場分析，目前專利訴訟對中創新航的持續生產經營未造成任何影響，其香港上市進程也未受到影響。而在近期的媒體開放日中，中創新航回應稱，目前涉訴案件仍在審理中，法院並未做出任何生效判決，公司會通過合法合規的方式，堅決維護公司的合法權益，也相信最終的司法判決會彰顯智慧財產權保護創新的宗旨和維護市場公平競爭的作用。

中長期來看，隨著新能源車市場需求持續高企，全球動力電池裝機量將穩步增長，全球動力電池裝機量預計將在2022年至2026年間以33.8%的複合年增長率增長，並於2026年達到1,386.7GWh，屬於公認的黃金賽道。

中創新航作為全球動力電池領域中的頭部企業，憑藉過硬的研發創新實力及強大的產品力，在港上市後，有望充分享受行業高速增長的紅利，不斷擴大市場份額，具備較大的成長空間，未來值得期待。