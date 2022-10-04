愛爾蘭發展商Bartra向投資移民計劃投資者還款　涉9300萬歐元

近年不少港人計劃移民，除了英國之外，鄰近愛爾蘭亦成為熱門國家之一。愛爾蘭大型發展商Bartra集團宣佈，將於2022年內向多名透過愛爾蘭投資移民計劃（IIP）投資Bartra集團的公共房屋和療養院項目的投資者還款，累計金額9,300萬歐元。



Bartra集團通過IIP向投資者募集資金建設愛爾蘭公共房屋和療養院。IIP是愛爾蘭政府於2012年推出的投資移民計劃，通過移民政策鼓勵海外投資愛爾蘭當地急需的基礎設施，如公共房屋和療養院。該計劃由直屬愛爾蘭司法部的專門部門移民服務署（「ISD」）管理。

透過IIP投資移民計劃，投資者通常能在6個月時間內快速獲得愛爾蘭的永久居留權，無需「移民監」，每年只需逗留當地一天即可維持其居留身份。

Bartra Wealth Advisors為高淨值家庭提供的企業投資選項主要有100萬歐元公共房屋和療養院投資項目。投資公共房屋項目，為期三年，到期後歸還本金；投資療養院，為期五年，到期後歸還本金並有每年4%利息支付。

Bartra Wealth Advisors營運總監Daniel Hinds表示，這兩個資產類別均屬於愛爾蘭政府的優先投資領域，Bartra在交付符合商業計劃的發展項目和投資者還款方面有著良好的記錄。集團今年第一季度已完成 23 筆還款，目前正在處理額外的 45 筆還款並將在 9 月底前完成。

此外，Bartra 有 22 名公共房屋投資者將在今年第四季度達到 3 年投資還款期，使到年底Bartra成功向投資者還款的總數將達到 90 人，金額接近 9,300 萬歐元。 這將標誌著愛爾蘭發展商有史以來最大的 IIP 還款之一。

根據愛爾蘭司法部的資料，從2016年到2021年，合共2,226個IIP申請，其中有61%的投資者選擇了企業投資選項。