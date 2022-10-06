僱主拖欠供款連續三年上升　劉麥嘉軒：已採措施提升調查執法效率

近月連鎖餅店Crostini及凱施餅店先後拖欠強積金供款，積金局主席劉麥嘉軒表示，就近日情況已採取改善措施，包括提升調查執法效率，及優化供款狀況通報機制。



劉麥嘉軒表示，目前只有部分受託人在收到及處理僱主供款後，以電郵通知計劃成員，現時會要求所有受託人都需要以電郵通知；將來積金易平台推出後，僱員則可於平台內收到通知。另外，年底前亦會延長熱線服務時間，讓市民查詢。

發出「付款通知書」連續三年上升

她又指，受疫情、經濟環境困難等不同因素影響，局方因僱主拖欠供款而發出的「付款通知書」連續三年上升，與2019-2020年度的每月平均發出21,758封比較，2020-2021年度升16%至25,333封；2021-2022年度更上升22%至26,458封；2022-2023年度首5個月，情況進一步惡化至增加三成四，達29,180封，她估計上升趨勢會持續。

至於局方處理個案宗數亦有上升趨勢，與2019-2020年度比較，2020-2021年度及2021-2022年度分別上升17%及15%。

她表示，明年中推出的積金易平台，有助局方了解及處理拖欠供款的問題，縮短向違規僱主發出付款通知書的時間，受影響僱員將更快收到拖欠供款和附加費。另外。局方亦可直接於平台取得違規僱主的供款數據，無需等待受託人確認，可迅速進行調查及展開追討工作；同時，平台亦可助僱主減省行政工作，避免出現延誤。

「積金易」平台於明年首季進行系統測試。（資料圖片）

「積金易」明年中開始納入強積金計劃

她指出，平台於明年首季進行系統測試，估計明年中系統準備就緒後，於6月至8月份，開始按計資產規模，由細至大加入平台，預計2025年，所有強積金計劃完成加入平台，並會全面運作。

首五間納入平台的受托人，分別是萬通信託（萬全強制性公積金計劃）、中國人壽（中國人壽強積金集成信托計劃）、交通銀行信託（交通銀行愉盈退休強積金計劃）、加皇信託香港（新地強積金僱主營辦計劃），以及東亞銀行（東亞強積金享惠計劃），涉及約16,000個僱主，帳戶數目約25萬。