友和開銅鑼灣門店以提升客戶體驗　「惟零售業好難做到冇投訴」

電商平台友和（2347）宣布，集團投資數百萬元的最大旗艦店將於明日 （7日）在銅鑼灣恒隆中心9樓開業，門店佔地12,000呎，提高多種產品組合，並希望最快明年在新界增設2間門店。

友和表示，銅鑼灣旗艦店的開幕將進一步加強集團線上線下營運的協同效應。網站流量可轉化為線下零售店的人流，消費者亦可在友和平台上查閱各間零售店的實時存貨水平，繼而選擇到零售店親身購買產品，或者在網上購物，選擇門店自取。

友和續稱，在友和門店，消費者可掃瞄店内的電子價錢牌，觀看該產品在友和平台上的介紹影片及用家評價，以增強其購物信心及體驗。

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冀最快明年增設2間門店

行政總裁胡發枝表示，銅鑼灣旗艦店主要想提升客戶體驗，而非以銷售為主，目前生意八成來自線上銷售，只有兩成來自線下，本輪消費券的派發亦帶動整體消費氣氛，但生意未能像去年派消費券時爆發式增長，平均單價1,700元左右。

他希望最快明年於新界東及新界西各設立一間大型零售店，持續完善線下零售據點和以其作為物流倉庫佈局。

胡發枝又指，雖然大灣區發展計劃仍在探索階段，但隨著本港人境檢疫安排逐步放寬，預計旅客將恢復來港，現有3間位於交通樞紐的實體店將吸引有意在港購買電子產品的內地旅客。

被問及有客戶反映較難接通友和客服電話，胡發枝解釋道，「零售業好難做到冇投訴」，隨著新店開業，相信能提升整體服務素質，現時後勤的全職同事一成是客服人員，同時前線銷售同事亦會為客戶解答問題。