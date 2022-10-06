證監會﹕桑德主席捏改財務文件　涉款逾54億　須向股東回水

已於今年9月13日被除牌的桑德國際（前上市編號﹕0967），證監會指出在原訟法庭取得一項針對其主席及執行董事文一波的命令，飭令他按法庭將予釐定的價格購入該公司其他股東所持有的股份，原因是文一波被裁定曾策劃一項計劃以捏改公司銀行結餘，及偽造相關的銀行結單和結餘詢證函。



證監會指出有關命令是根據《證券及期貨條例》第214條而頒布的首項同類命令。

證監會亦指出，法庭亦發出一項針對文一波的取消資格令，為期12年，並命令他支付證監會按彌償基準計算的訟費。

法庭對文一波發出取消資格令為期12年

證監會表示，文一波計劃涉及桑德的數家附屬公司在2011年﹑012年及2013年財政年度於兩家內地銀行維持的5個銀行帳戶。法庭信納，文的計劃令該等附屬公司截至2012年及2013年12月31日的銀行帳戶結餘，被分別推高21.8億元（人民幣‧下同）及27.2億元，佔桑德國際在其2012年及2013年年報所匯報的淨資產的82%及89%。

證監會行政總裁歐達禮（Mr Ashley Alder）表示：「這項購股令是證監會為保障投資大眾免受上市公司管理層的不當行為損害而進行的工作的一項重要里程碑，亦彰顯了本會運用所有監管措施以處理市場失當行為及維護市場廉潔穩健的決心。」

對於中國證券監督管理委員會協助調查本案，證監會謹此致謝。

文一波於05年加入董事局

翻查桑德於2012年及2013年業績。截至2012年12月底，該公司銀行結餘及現金為29.12億元，受限制銀行結餘為5,313.7萬元。

截至2013年12月底，該公司銀行結餘及現金為35.33億元，受限制銀行結餘為1.09億元。

同時據公司2012年年報顯示，文一波乃是公司創辦人，於2005年獲委任加入董事會，負責制定公司戰略方向。