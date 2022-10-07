日本下周恢復免簽證　李兆波大阪直擊︰壽司細件咗　有旗艦店結業

日本下周二（11日）起恢復免簽證自由行，相信吸引了不少港人「回鄉」購物嘆世界。不時接受傳媒訪問的中大學者李兆波（Simon）已「搶先」出發，目前身在日本大阪旅遊。他向溫多娜分享遊日體驗，發現經歷兩三年的疫情後，這個港人熱門旅遊勝地已出現不少變化，也感受到日圓貶值、通脹升溫帶來的影響。



日本下周恢復免簽證自由行，意味旅客無須再申請旅遊簽證，更不用通過旅行社預訂旅行團，並同時取消入境人數限制。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波「身先士卒」，未待日本開放免簽證自由行之前，趁著十一國慶長假期，已前往日本大阪旅行。李兆波稱，由於日本在下周二（11日）才開放免簽證，目前往餐廳用膳的等候時間很短，甚至不用等候直接入座。

「識食」的Simon，向溫多娜分享了在日本「大起水產」用餐，他認為質素比香港「壽司郎」更高，而且不用排隊，「我次次都去食」。

雖然日圓大幅貶值，港紙與美元掛鉤固然享受到「使平Yen」的好處，李兆波在藥妝店留意到，一盒30個的口罩只售100日圓。不過，與此同時，日本經濟面對通脹壓力及日圓貶值影響，李兆波坦言「水準Keep到，但壽司比以前細嚿咗！」。

溫多娜馬上Google搜索餐牌，一碟兩件的魷魚壽司及金槍魚壽司稅前只售100日圓，稅後110日圓，折合相當於6蚊港元一碟，可謂爭鮮價食壽司郎。

早前有網民指，由於日本封關已有一段長時間，長期缺乏旅客之下，日本當地職員亦對外地人消費退稅程序感到陌生。李兆波雖然暫未有這樣的體會，但他卻留意到日本不少職員的英語水平有所下滑。「我今年4月初去泰國都有類似情況，可能佢哋過去兩年半疏於練習」，而今次大阪之旅，便有部分職員用電話翻譯向他解釋「最後點餐時間是XX」、「你會在日本逗留多久？」。

疫情影響全球經濟，李兆波亦拍下一些大阪的知名景點，留意到不少國際連鎖快速時裝店均告結業，包括不少遊日人的打卡勝地的大阪心齋橋UNIQLO旗艦店，已於一年前結業。李兆波稱，相信在日本恢復免簽證自由行後，日本經濟情況會好轉，但料中國旅客數目不如以往，加上人民幣貶值下，消費力亦有所減退。