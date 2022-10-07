港股全日成交不足600億元再創年內新低　內房股下挫　旭輝瀉逾8%

美國股市連跌兩日，道指更失守3萬點。美股再次下跌，與市場人士擔心央行會採取較進取加息步伐有關。隨著市場人士預期未來加息步伐加快，美匯指數重上112水平。今早亞太區股市亦處於弱勢，日股挫逾200點，曾失守27000點。



【16:23】

外圍市況疲弱拖累港股表現，恒指一度跌逾300點，同時今日交投相當淡靜，全日成交不足600億元。

恒指收市報17740點，跌272點，國指跌110點，報6074點，科指跌120點，報3539點，成交額為570億元。

內房股表現疲弱，旭輝（0884）跌8.3%，碧桂園（2007）跌6.9%，龍湖（0960）瀉9%，中海外（0688）跌3%，潤地（1109）跌1.8%，雅居樂（3383）跌4.3%。

科技股今日下跌，騰訊（0700）跌2.6%，報270.6元，美團（3690）跌2.4%，報172.9元，阿里（9988）跌2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.4%，渣打（2888）跌2.3%，友邦（1299）升0.6%。

內銀股亦低收，建行（0939）跌1.1%，中行（3988）跌0.4%，工行（1398）跌0.8%。

【14:53】

亞太區股市低收，日本股市收市報27116點，跌195點，台股收市報13702點，跌189點，韓股跌5點，報2232點。

港股方面，恒指最新報17775點，跌237點，國指跌97點，報6088點，科指跌109點，報3551點。

【13:21】

港股跌幅擴大，恒指最新報17776點，跌235點，國指跌106點，報6079點，科指跌109點，報3551點。

旭輝（0884）有傳正與一個銀團，磋商延期支付原定於5日（1日）到期的一筆離岸貸款利息，股價今日明顯下挫，曾低見0.61元，最新報0.62元，跌13.9%。

濠賭股方面，澳博（0880）跌1.3%，最新報3元，金沙（1928）升2.6%，永利（1128）升3.4%。

【12:17】

港股半日跌202點，中午收市報17809點，國指中午收市報6089點，跌96點，科指報3558點，跌102點，成交額為313億元。

內房股今早表現疲弱，碧桂園（2007）跌11.1%，雅居樂（3383）跌5.8%，龍湖（0960）跌8.3%，中海外（0688）跌3.5%。

科技股亦處於弱勢，阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）跌2.4%，美團（3690）跌1.2%，京東（9618）跌3.4%。

車股方面，比亞迪（1211）跌5.2%，吉利（0175）跌4%，長汽（2333）跌5.3%。

地產股下跌，恒地（0012）跌2.4%，新地（0016）跌0.2%，長實（1113）跌0.8%。

【10:08】

港股跌幅收窄，恒指最新報17879點，跌132點，國指最新報58點，報6127點，科指跌70點，報3590點。

比亞迪（1211）跌5.2%，龍湖（0960）跌5%，碧桂園（2007）跌4.2%。

【09:29】

恒指低開160點，報17851點，國指最新報6129點，低開56點，科指最新報3608點，低開51點。

阿里（9988）跌1.7%，美團（3690）跌1%，騰訊（0700）跌1.4%。

滙豐（0005）低開1.9%，渣打（2888）低開1.9%，港交所（0388）低開0.5%。

澳博（0880）平開。